Niemcy: częściowo zamykają ważny tunel w kierunku granicy z Polską. Będą korki?

Południowa nitka tunelu Königshainer Berge została (ponownie) zamknięta, a autostrada A4 w kierunku granicy z Polską jest nieprzejezdna między węzłami Nieder Seifersdorf i Kodersdorf. Prowadzone są prace budowlane, które mają zakończyć się w czwartek (11 kwietnia) wieczorem. Wytyczono objazd (Bedarfsumleitung U4; dobrze widoczne oznakowanie).

Ale to nie koniec atrakcji. Bo 11 kwietnia ok. godziny 22:00 całkowicie zamknięta zostanie północna nitka tunelu, czyli ta prowadząca w kierunku Drezna. Remont potrwa do listopada, a prace, które teraz toczą się w południowej nitce, mają na celu m.in. przygotowanie nowej organizacji ruchu – od 11 kwietnia cały ruch będzie prowadzony w obu kierunkach właśnie południową nitką (czyli dostaniemy po jednym pasie w obie strony). Spodziewamy się, że zwłaszcza w piątkowe wieczory tunel będzie stanowił wąskie gardło – autostradą A4 wiele osób pracujących w Niemczech wraca do Polski do domu na weekend. Latem niemiecka A4 to trasa popularna wśród turystów, którzy kierują się przez Niemcy m.in. na południe Europy.