Kia EV6 zdobyła tytuł World Car of the Year 2024

World Car of the Year, czyli plebiscyt na Światowy Samochód Roku jest organizowany od 20 lat. Eksperci uznają go za numer jeden wśród tego typu konkursów. Auta są oceniane w sześciu kategoriach. 100 jurorów z 32 państw pod uwagę bierze nie tylko wygląd pojazdów, komfort pasażerów i bezpieczeństwo, ale również aspekty środowiskowe, osiągi, pozycję rynkową oraz stosunek wydajności do ceny.

Samochody, które kwalifikują się do konkursu World Car of the Year muszą być produkowane w co najmniej 10 tys. egzemplarzy rocznie i oferowane na co najmniej dwóch kontynentach. Zdobywców złotej statuetki motoryzacyjnego Oscara waśnie ogłoszono przed salonem samochodowym w Nowym Jorku. Oto zwycięskie auta w tegorocznej edycji WCOTY 2024. Wybierano z 70 modeli…

Kia EV9 World Car of the Year 2024, koreański SUV samochód zdeklasował rywali

Kia EV9, czyli największy elektryczny SUV koreańskiej marki zdobył nagrodę główną i został uznany za najlepszy samochód świata w 2024 roku. Na pobitym polu zostały Volvo EX30 i BYD Seal.

Jednocześnie Kia EV9 wjechała na najwyższe podium w kategorii najlepszy samochód elektryczny. Przegrani to Volvo EX30 i BMW i5. Sensacyjny dubel…

Kia EV9 to wielki SUV, a jakie są wymiary i jak wygląda?

EV9 serwuje nam niespotykane dotąd w autach Kia proporcje. Liczby najlepiej oddają rozmach sylwetki - długość nadwozia wynosi 5010 mm, szerokość 1980 mm, a wysokość 1755 mm. Rozstaw osi to aż 3100 mm. W efekcie EV9 staje się największym do tej pory sprzedawanym w Europie samochodem koreańskiej marki.

Wielki SUV szczyci się również dopracowaną aerodynamiką. Koreańczycy w walce o elektryczny zasięg wywalczyli współczynnik oporu powietrza Cx 0,28 (dla porównania Volvo EX90 to 0,29, a Mercedes EQS, który jest niższą i smukłą limuzyną: 0,20). W potężnym SUV-ie to świetny rezultat. Osiągnięto go dzięki zastosowaniu kilku technicznych sztuczek, w tym – po raz pierwszy w Kia – osłon 3D pod podwoziem, aerodynamicznie ukształtowanych felg i specjalnych kurtyn w przednim zderzaku.

Wnętrze EV9 jest 7- lub 6-osobowe z obrotowymi fotelami

Kia EV9 oferuje konfigurację 7-osobową oraz 6-miejscową z obrotowymi fotelami w drugim rzędzie. Te z pierwszego rzędu są fotelami relaksacyjnymi z rozkładanym podnóżkiem, w drugim – do wyboru są aż trzy opcje siedzeń. Samochód może być wyposażony w 3-osobową kanapę lub w dwa osobne fotele z funkcją relaksu lub w obrotowe. W tym wypadku fotele można obrócić o 180 stopni, aby pasażerowie drugiego i trzeciego rzędu siedzieli do siebie przodem. Po obróceniu ich o 90 stopni w stronę drzwi, z łatwością można zamontować foteliki dziecięce.

Kia EV9 i wielki ekran we wnętrzu plus kamery zamiast lusterek

Kia wyposażyła EV9 w gigantyczny wyświetlacz Ultra Wide-Display złożony z dwóch 12,3-calowych ekranów. System kamer (za dopłatą 6500 zł) zastąpi tradycyjne lusterka zewnętrzne – widok zza auta kierowca zobaczy na bocznych 7-calowych monitorach przymocowanych do drzwi w naturalnym polu widzenia (by nie musiał ich szukać gdzieś przy słupku czy podszybiu). Także lusterko wewnętrzne w trybie wyświetlacza ułatwi manewrowanie tym pięciometrowym kolosem.

Kia EV9 to ogromna pojemność bagażnika

Kia EV9 skrywa dwa bagażniki. Przedni w samochodzie z napędem na tylne koła zapewnia 90 l pojemności, a w wersji z napędem na cztery koła – 52 l. Tradycyjny kufer z tyłu, za fotelami drugiego rzędu, to aż 828 l. Gdy wszystkie 6 lub 7 foteli jest zajętych, pojemność bagażnika wynosi 333 l. Po złożeniu drugiego i trzeciego rzędu siedzeń powstaje ładownia o pojemności niemal 2400 l. EV9 może ciągnąć przyczepę o masie 2500 kg.

Kia EV9 w dwóch wersjach mocy

Kia EV9 w Polsce jest dostępna z napędem na tylne koła lub układem 4x4. Obie odmiany zasila akumulator o pojemności 99,8 kWh. Wersja z napędem na tylne koła ma silnik o mocy 204 KM (350 Nm). Taki samochód od 0 do 100 km/h przyspieszy w 9,4 sekundy (prędkość maksymalna 185 km/h).

Kia EV9 4x4 to dwa silniki elektryczne i potężna moc

Wersja 4x4 jest napędzana dwoma silnikami elektrycznymi o mocy 192 KM każdy i o maksymalnym momencie obrotowym 250 Nm z przodu i 350 Nm z tyłu w wersji Earth oraz po 350 Nm z przodu i z tyłu w wersji GT-Line. Maksymalna prędkość to 200 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmie 6 s.

Wersja GT-Line AWD jest szybsza – do setki staruje w 5,3 s. Z takimi parametrami koreańska marka przenosi się do zupełnie nowego wymiaru – osiągów ze świata superSUVów. Można spodziewać się, że dociśnięcie "gazu" wbije plecy w fotel i będzie trzymać dopóki nie odpuścimy. Producent przewidział także tryb do jazdy w terenie – Snow, Mud oraz Sand.

Kia EV9 i ładowanie akumulatora w 15 minut

Kia EV9 dostała architekturę 800V (jak auta elektryczne z półki premium), a to oznacza możliwość ultraszybkiego ładowania z mocą do 240 kW bez potrzeby dodatkowych komponentów lub adapterów. Dzięki temu już 15 minut wystarczy, aby zwiększyć zasięg wersji tylnonapędowej o 249 km! Ładowanie od 10 do 80 proc. zajmie 24 minuty.

Zasięg większy niż spodziewali się twórcy Kia EV9

Wreszcie zasięg. W trakcie homologacji okazało się, że Kia EV9 na jednym ładowaniu przejedzie więcej niż deklarowali jej twórcy. Najbardziej wydajna wersja z napędem na tylne koła przy zużyciu energii 20,2 kWh/100 km pokona aż 563 km (według WLTP; ) – to o 22 km więcej; wcześniej Kia podawała 541 km zasięgu WLTP. Nawet najmocniejsza, 384-konna GT-Line z napędem na cztery koła zapewnia 505 km po jednym ładowaniu. Wcześniej była mowa o zasięgu do 497 km.

Toyota Prius to najpiękniejszy samochód świata w 2024 roku

W kategorii World Car Design of the Year (Światowy Samochodowy Design Roku) jurorzy oceniali stylistykę kandydatów. Tu najwyższe uznanie zdobyła nowa Toyota Prius. Japońska hybryda w stylu limuzyny coupe pokonała Ford Bronco i Ferrari Purosangue.

BMW serii 5/i5 to najbardziej luksusowy samochód 2024

BMW serii 5 (i elektryczne BMW i5) zostało Światowym Samochodem Luksusowym Roku 2024 (World Luxury Car). Bawarski model okazał się lepszy od dwóch Mercedesów - klasy E oraz EQE SUV.

Hyundai Ioniq 5 N najlepszy sportowy samochód 2024

Hyundai Ioniq 5 N został uznany za Światowy Samochód Sportowy 2024. Koreański model o mocy nawet 650 KM pokonał konkurencję, którą stanowiły samochody sportowe z Bawarii - BMW M2 oraz hybrydowy SUV BMW XM.

Volvo EX30 to najlepszy miejski samochód 2024 roku

Volvo EX30 zostało światowym Samochodem Miejskim Roku 2024 (World Urban Car). SUV szwedzkiej marki pokonał chiński samochód elektryczny BYD Dolphin i Lexusa LBX.