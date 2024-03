Zablokowane przejścia w Świecku i Gubinku. Brak przejazdu w obu kierunkach

Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności i informuje o zaplanowanych objazdach. I tak, na węzłach Jordanowo, Rzepin oraz Świecko zmiana w organizacji ruchu polegać będzie na sprowadzeniu pojazdów z dwóch pasów do jednego, co może prowadzić do tworzenia się zatorów. Na każdym z węzłów przez całą dobę ruchem kierować będą policjanci.

Na węźle Jordanowo samochody ciężarowe zostaną skierowane łącznicą na trasę S3, a dalej w kierunku Zielonej Góry policja sugeruje skorzystać z DK27 w kierunku Żar i do przejścia granicznego w Olszynie (uwaga: jak podaje m.in. RMF24, od poniedziałku rano tworzą się tam duże zatory). Z kolei na węźle Rzepin pojazdy ciężarowe pojadą łącznicą w kierunku Rzepina i Ośna Lubuskiego, a węzeł Świecko będzie miejscem zamknięcia autostrady. Z tych samych objazdów powinni móc też skorzystać kierowcy osobówek.

Reklama

Zamknięte przejścia na granicy z Niemcami. Przejadą tylko służby

Reklama

Uwaga: choć oficjalnie protest ma się zakończyć w środę wieczorem, to organizator nie wyklucza jego przedłużenia. Rolnicy protestują m.in. przeciw ustaleniom zawartym w tzw. Zielonym Ładzie, a przejazd w miejscu blokad mają tylko pojazdy uprzywilejowane (policja, pogotowie, straż graniczna).