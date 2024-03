Wypadek dwóch radiowozów na warszawskiej Ochocie

Dwa radiowozy zostały rozbite w czwartek wieczorem w Warszawie. Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Grójeckiej i Dickensa na Ochocie. Policyjna Toyota Auris wjechała w bok prowadzonej przez funkcjonariuszy Kii Ceed. O zdarzeniu informuje portal tvn24.pl.

Z nieoficjalnych informacji przekazanych przez medium wynika, że policjanci prowadzili pościg. To właśnie w jego wyniku miało dojść do wypadku, po którym do szpitala trafiła jedna osoba.

Rozbite radiowozy. Policja potwierdza

Policja potwierdziła, że na warszawskiej Ochocie doszło do wypadku.

Na ulicy Grójeckiej doszło do zderzenia dwóch radiowozów. Jedna osoba została przewieziona do szpitala. Kierujący byli trzeźwi. Na miejscu trwają czynności policji - poinformowała Barbara Szczerba z Komendy Stołecznej Policji.

Co z uciekinierem? Według nieoficjalnych ustaleń porzucił on samochód i kontynuował swoją ucieczkę pieszo. Mundurowi na tę chwilę nie potwierdzają tych informacji.

Wypadek z udziałem radiowozów policji

Skutki wypadku zostały zneutralizowane w późnych godzinach wieczornych. Na miejscu interweniowali strażacy, którzy zabezpieczyli rozbite pojazdy. Na skrzyżowaniu, na którym doszło do wypadku zjawili się również policjanci drogówki.