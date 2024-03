Citroen C4 i C4 X z hybrydą pod maską

Nowy układ napędowy z 48-woltową instalacją robi furorę w modelach grupy Stellantis. Teraz przyszedł czas, by zelektryfikować modele Citroena. Nowa hybryda zawita pod maskę C4 i C4 X. Kompaktowe modele zyskają wersję napędową, o której producent opowiada w samych superlatywach. Czym różni się od dotychczasowych wariantów i jakich korzyści może spodziewać się kierowca? Co z pozostałymi wersjami silnikowymi?

Citroen C4 Hybrid i C4 X Hybrid - nowe hybrydy w ofercie

Klienci wciąż będą mieli szeroki wybór - nowy wariant pojawi się w ofercie obok silników benzynowych, elektrycznych i wysokoprężnych, które, przynajmniej na razie, będą oferowane równolegle z nową wersją MHEV. Czym wyróżnia się ta hybryda?

Zbudowany w oparciu o technologię hybrydową 48 V układ, składa się z akumulatora 48 V o pojemności 0,432 KWh, który ładuje się w określonych fazach jazdy, 3-cylindrowego silnika benzynowego nowej generacji, (moc wynosi 136 KM (100 kW), a maksymalny moment obrotowym to 230 Nm) który został zaprojektowany specjalnie pod kątem współpracy z systemem hybrydowym, i zestawiony z nową zelektryfikowaną dwusprzęgłową skrzynią biegów ë-DCS6. To przekładnia jest tu gwoździem programu, bo właśnie w niej został zabudowany elektryczny silnik ë-Motor o mocy 21 kW, który wytwarzany jest we Francji. Ile zmienia dodatkowy zastrzyk mocy i na co przełożyła się praca inżynierów?

Citroen z nowymi wersjami 48 V - jakie korzyści z hybrydy?

Francuzi podkreślają, że nie chodzi jedynie o niższe spalanie. Korzyści płynące z zastosowania nowych podzespołów mają uprzyjemniać jazdę. Oprócz zmniejszonego o 20% zużycia paliwa, 136-konny układ ma gwarantować znacznie lepszą płynność pracy. Moment obrotowy silnika elektrycznego ma z kolei wyeliminować wszelkie niedobory mocy na niższych obrotach i przyda się głównie w mieście - tam, gdzie prędkości są niewielkie, a szybka reakcja na gaz jest szczególnie przydatna.

Podczas jazdy w mieście, samochód może pokonać do 50% trasy w zeroemisyjnym trybie elektrycznym. W przeciwieństwie do typowych miękkich hybryd jazda wyłącznie w trybie EV jest więc możliwa. Moc silnika elektrycznego to całkiem solidne 28 KM. Oszczędności na paliwie i zmniejszone emisje są więc korzyścią, która odczują kierowcy, którzy poruszają się głównie w miastach. Citroen obiecuje emisję CO2 niższą o nawet 20% (w porównaniu do silnika benzynowego PureTech 130 z automatyczną, 8-stopniową przekładnią). Podobnie jak inne hybrydy, akumulator hybrydowego systemu autorstwa Stellantisu, ładuje się samoczynnie podczas hamowania.

Citroen C4 Hybrid i C4 X Hybrid - cena

Samochody w nowych odmianach wjeżdżają już do polskich salonów. Ile kosztuje C4 Hybrid i C4 X Hybrid Wersja hybrydowa 136 jest dostępna w cenie od 133 100 zł za model C4 i od 136 350 zł za model C4 X.

W praktyce oznacza to, że nowy układ wymaga dopłaty w wysokości 7300 zł. W obu modelach taka jest bowiem różnica cen między tożsamą wersją z "tradycyjnym" układem 1.2 PureTech 130 S&S EAT8. Ceny modelu C4 zaczynają się od 110 500 zł za wersję wyposażenia You z silnikiem 1.2 PureTech 100 i manualną skrzynią biegów. Najtańszy C4 X z tą samą jednostką i wyposażeniem to z kolei wydatek 113 750 zł.

Obecne w gamie wersje elektryczna, czyli ë-C4 i ë-C4 X są dostępne w wariantach 136 lub 156 KM. Mniejszy, 136-konny elektryk to wydatek 182 600 zł, a model ë-C4 X z tym samym napędem wyceniony został na 185 850 zł.

Wprowadzone na rynek odpowiednio w 2021 i 2023 roku, Citroeny C4 i C4 X cieszyły się w Europie sprzedażą, w 2023 roku liczącą odpowiednio 58 740 i 11 350 sztuk.