Fałszywe prawo jazdy. Może i drogie, ale za to bezużyteczne

Policjanci z Wyszkowa pracowali na miejscu kolizji, do której doszło w piątek wieczorem. Kierujący Volkswagenem 18-latek nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącej Toyocie i doprowadził do niegroźnego zdarzenia. Sprawa młodego kierowcy trafi jednak do sądu, bo w toku czynności wyszło na jaw, że dopuścił się on przestępstwa. Wszystko przez dokument, który wręczył mundurowym.

Gdy funkcjonariusze sprawdzili dane 18-latka, który doprowadził do stłuczki, okazało się, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami. Wszystko stało się jasne.

Ile kosztuje fałszywe prawo jazdy?

Policjanci szybko zweryfikowali właściwości blankietu, który wręczył im kierowca. Mundurowi nie mieli wątpliwości, że mają do czynienia z fałszywym dokumentem. Kierowca po chwili przyznał się, że prawo jazdy nie jest prawdziwe.

18-letni sprawca kolizji potwierdził, że posługiwał się sfałszowanym prawkiem i zeznał, że kupił dokument za wschodnią granicą. Wydał na niego 650 euro, czyli równowartość około 2800 złotych. Drogi i bezużyteczny blankiet został zabezpieczony. Będzie dowodem w sprawie sądowej, która czeka 18-latka.

Jaka kara za fałszywe prawo jazdy?

Jaka jest kara za posługiwanie się fałszywym prawem jazdy? Na to pytanie odpowiada Kodeks karny - jest to bowiem przestępstwo. W Art. 270. czytamy:

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Młody kierowca może teraz trafić do więzienia nawet na 5 lat. Jak widać, posługiwanie się fałszywymi dokumentami jest więc bardzo ryzykowne.

Kara za jazdę bez uprawnień

Przedstawienie fałszywego prawa jazdy policjantowi to przestępstwo i droga na skróty do poważnych problemów. Co z kolei grozi za jazdę bez uprawnień? Kodeks wykroczeń przewiduje za to karę grzywny, która może wynosić od 1500 do 30 000 zł. Art. 94 Kodeksu wykroczeń wskazuje również inne konsekwencje:

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Jazda bez prawka może więc skończyć się sądowym zakazem prowadzenia na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

W znacznie gorszej sytuacji są ci, którzy bez prawa jazdy spowodują kolizję lub wypadek. Oprócz surowych konsekwencji i kary, którą wymierza sąd, po pieniądze zgłosi się również towarzystwo ubezpieczeniowe. Sprawca zdarzenia drogowego, w ramach tzw. regresu, będzie musiał zwrócić całą sumę wypłaconą poszkodowanym w ramach ubezpieczenia OC. Kwoty nierzadko idą w dziesiątki i setki tysięcy, a rekordowe regresy opiewają nawet na ponad milion złotych.