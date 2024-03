Nowe wymogi od 1 kwietnia. Tuner DAB+ w każdym samochodzie

Minister Cyfryzacji zadecydował, że każdy nowy samochód od 1 stycznia 2021 roku musi być wyposażony w tuner DAB+ umożliwiający słuchanie cyfrowego radia. Początkowo producenci różnie podchodzili do tego zapisu – czasem za odblokowanie tej funkcji trzeba było zapłacić. Jednak przepisy, które weszły w życie 1 kwietnia 2023 roku stanowią, że tuner DAB+ musi być swobodnie dostępny we wszystkich nowych autach.

Teraz resort cyfryzacji przewiduje, że wraz z wejściem w życie nowej ustawy (Prawo Komunikacji Elektronicznej) możliwe będzie kontrolowanie, czy producenci przestrzegają zaostrzonych regulacji. W razie złamania prawa posypią się kary.

Nowa ustawa umożliwi kontrole samochodowych odbiorników radiowych

– Zgodnie z art. 408 ust. 5 projektowanej ustawy Prawo komunikacji elektronicznej (PKE), który stanowi implementację art. 113 europejskiego kodeksu łączności elektronicznej, samochodowe odbiorniki radiofoniczne muszą umożliwiać odbiór i odtwarzanie co najmniej usług radiofonii cyfrowej świadczonych za pośrednictwem naziemnych cyfrowych transmisji radiofonicznych – powiedziała dziennik.pl Monika Dębkowska z Ministerstwa Cyfryzacji.

Wyjaśniła też, że obowiązek sankcjonowania jego naruszenia wynika z art. 421 projektu PKE, w myśl którego kontrolę przystosowania odbiorników samochodowych do odbioru cyfrowych transmisji będzie prowadził prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE).

Kto będzie kontrolować samochody? Lotni eksperci UKE

Przy czym projekt ustawy PKE nie precyzuje w jaki sposób prezes UKE ma przeprowadzić kontrolę. Dzięki temu ma elastyczność działania i wyłączną kompetencję do doboru stosownych narzędzi i metod kontrolnych.

– Kontrolę przystosowania odbiorników samochodowych do odbioru cyfrowych transmisji będzie prowadził prezes UKE. Nabywcy wewnątrzwspólnotowi, jak również najemcy pojazdów kategorii M oferujący najem długoterminowy, którzy nie będą przestrzegać powyższego obowiązku, obciążeni zostaną przez prezesa UKE karą pieniężną w wysokości do 3 proc. uzyskanego przychodu – czytamy w uzasadnieniu do nowych przepisów.

Kara za radio samochodowe to 15 tys. zł i więcej

Ustawa stanowi również, że jeśli przychodów nie było albo były mniejsze niż 500 tys. zł (wg średniego przychodu danej firmy w trzech kolejnych latach kalendarzowych), to kara wyniesie do 15 tys. zł. Do realizacji kontroli UKE może powołać zamiejscowe oddziały. Tacy lotni eksperci (z upoważnienia prezesa UKE) zajmą się sprawdzeniem firm m.in. importerów samochodów czy spółek zajmujących się najmem aut.

Obecne przepisy stanowią, że opłatą za używanie radioodbiornika domowego czy samochodowego jest objęty jego właściciel. Stąd w przypadku auta w leasingu lub najmie ten obowiązek spada na firmę, od której wynajmujemy pojazd jako użytkownik.

Także przedsiębiorcy muszą płacić abonament za każdy odbiornik, także samochodowy, jeśli auto jest zarejestrowane na działalność gospodarczą. Prywatne osoby, które opłacają abonament za radio w domu nie muszą już ponosić osobnego kosztu za odbiornik samochodowy.

Abonament RTV za radio w samochodzie. Ile do zapłaty? Jakie stawki?

Stawki za abonament RTV co roku określa rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Opłaty z roku na rok są wyższe. Ile zapłacimy w 2024 roku?

Właściciel samochodu za jeden miesiąc korzystania z radia musi wnosić opłatę w wysokości 8,70 zł. Jeżeli abonent sumiennie wywiąże się z obowiązku, wówczas po uwzględnieniu 10 proc. zniżki rocznie zapłaci 94 zł (8,70 zł x 12 miesięcy).

Opłata z korzystanie z TV (i radia) to stawka na poziomie 27,30 zł. Rocznie do zapłaty jest 294,90 zł (po odliczeniu 10 proc. zniżki).

Jaka kara za nieopłacony abonament RTV w 2024 roku?

Kara z brak opłaty za abonament RTV w przypadku radia wynosi 30-krotność opłaty miesięcznej, czyli 261 zł. Nieopłacenie abonamentu na odbiornik telewizyjny kosztuje 819 zł. Do kar doliczana jest też stawka za zaległe miesiące.

Kto jest zwolniony z płacenia abonamentu RTV?

Zwolnienie z obowiązku płacenia abonamentu RTV dotyczy kilku grup. Lista obejmuje: