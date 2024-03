Ile kosztuje benzyna 95, diesel i LPG?

Ceny benzyny, oleju napędowego oraz gazu LPG obrazują najnowsze raporty analityków. Jakie kwoty powitają kierowców od 8 marca?

Zdaniem analityków na rynkach światowych na razie nie zanosi się na woltę, jeśli chodzi o cenę ropy naftowej. Stabilność – co prawda krucha – może przełożyć się na zmiany w dół na polskich stacjach.

Benzyna 95 na początku bieżącego tygodnia miała średnio kosztować w przedziale 6,38-6,49 zł/l. Szlachetniejsza benzyna 98 to wydatek na poziomie 6,96-7,09 zł/l.

Olej napędowy? Kierowcy samochodów z silnikiem Diesla mieli tankować za 6,59-6,71 zł/l. Gaz LPG to cena na poziomie 2,86-2,93 zł/l.

Oto ceny benzyny, diesla i LPG od 8 marca 2024 roku

Z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że od 8 marca 2024 roku benzyna 95 jest o 2 grosze tańsza i kosztuje obecnie 6,41 zł/l.

Diesel pozostaje stabilny – za litr oleju napędowego na stacji zapłacimy średnio po 6,69 zł. Autogaz potaniał o 1 grosz do poziomu 2,89 zł/l.

Paliwo Cena od 8 marca 2024 roku Zmiana Benzyna 95 6,41 zł/l taniej o 2 grosze Olej napędowy czyli diesel 6,69 zł/l - 1 grosz Gaz LPG 2,89 zł/l - 1 grosz

Ile kosztuje paliwo w Polsce?

Benzyna 95 jest obecnie najtańsza na Górnym Śląsku - kosztuje przeciętnie 6,32 zł/l. Diesel z ceną 6,57 zł/l jest najbardziej atrakcyjny cenowo w województwie łódzkim.

Gaz LPG najmniej kosztuje w dwóch województwach. Cena 2,77 zł/l ucieszy kierowców województwie świętokrzyskim i śląskim.

Powodów do radości nie mają za to kierowcy na Mazowszu – tu benzyna 95 jest najdroższa w kraju i kosztuje średnio 6,55 zł/l. Diesel ma najwyższe ceny także na Mazowszu i Lubelszczyźnie – za litr oleju napędowego trzeba zapłacić 6,77 zł.

Gaz LPG jest najdroższy w woj. zachodniopomorskim. Litr tego paliwa kosztuje od 2,97 zł.

Takich cen benzyny 95 i diesla nie było od roku. Nawet 39 groszy taniej

Zdaniem ekspertów BM Reflex w pierwszej połowie marca systematycznie powinna maleć różnica cen diesla i benzyny 95. Średnia krajowa cena benzyny 95 oraz oleju napędowego to odpowiednio 6,47 zł/l oraz 6,72 zł/l. Oba rodzaje paliw potaniały średnio 2 grosze. Gaz LPG także potaniał o 2 grosze do 2,89 zł/l. Co ciekawe, benzyna 95 jest aktualnie 23 grosze tańsza niż przed rokiem, natomiast diesel aż 39 groszy.