W lutym 2024 r. w Polsce do kupienia było 240 040 samochodów z drugiej ręki. To dużo więcej niż w lutym 2023 r., kiedy to liczba aut używanych oferowanych na sprzedaż wynosiła 164 786 sztuk. W ciągu roku wzrosła również mediana cen – do 32 900 zł w porównaniu do 31 500 zł w lutym 2023 r.