Tesla w Polsce atakuje: po Warszawie i Katowicach do sieci sprzedaży dołącza trzecie miasto – Gdańsk. Tymczasowy "salon" mieści się obok stadionu Polsat Plus Arena i będzie służył klientom do chwili, gdy nie zastąpi go pełnoprawna stacja dilerska. A jakie inne plany ma Tesla w Polsce?