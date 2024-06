Tesla wjeżdża do Katowic. Oto nowe Centrum Tesli na południu Polski

Tesla trzyma pedał przyspieszenia w podłodze i otwiera w Katowicach przy al. Walentego Roździeńskiego 208 swoje drugie Centrum Tesli. W nowej lokalizacji przewidziano sprzedaż, serwis i punkt wydań samochodów.

Oznacza to, że kierowcy Tesli lub chętni na samochód tej marki nie będą musieli podróżować z południa Polski do Warszawy. Katowickie centrum to także piąta lokalizacja Tesli nad Wisłą po Gdańsku, Warszawie i punktach samoobsługowych w Poznaniu i Wrocławiu.

Tesla Model 3 i spółka do testów w Katowicach

W nowym Centrum Tesli w Katowicach będzie można zapoznać się z całą gamą modelową. Do dyspozycji przewidziano Model S, Model X, Model 3 i Model Y. Jazdy próbne będzie można umawiać przez internet lub salonie.

Sprzedaż samochodów przewidziano od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-18:00. Serwis będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00. Świętowanie wielkiego otwarcia zapowiedziano na 27 czerwca.

Tesla świętuje sukces. 13 stacji Supercharger to już coś

– Centrum Tesli w Katowicach wzmacnia stale rozwijającą się infrastrukturę Tesli w Europie i Polsce – powiedział Maik Matischak, z europejskiego przedstawicielstwa Tesli. –Polska posiada jedną z najgęstszych sieci stacji szybkiego ładowania Tesli w Europie Wschodniej z 13 stacjami Supercharger. Sieć stacji ładowania Tesli to największa infrastruktura szybkiego ładowania na świecie i najbardziej rozbudowany publiczny system szybkiego ładowania w Europie. Obecnie w 32 krajach Europy dostępnych jest ponad 15 000 Superchargerów rozmieszczonych w ponad 1200 lokalizacjach – podkreślił.