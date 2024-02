Kleszcz wjeżdża do polskiego wojska. To opancerzony pojazd w Kutna

Kleszcz z napędem 4x4 wjedzie na wyposażenie wojskowego zwiadu. Nowy pojazd jako Lekki Opancerzony Transporter Rozpoznania (LOTR) został skonstruowany na bazie modelu Bóbr-3 przez inżynierów AMZ Kutno i ekspertów wojskowych instytutów.

Prace nad pojazdem trwały 10 lat. Teraz Ministerstwo Obrony Narodowej podpisało umowę ramową z polską spółką na dostawę niemal 300 samochodów nowej generacji. Czego mogą spodziewać się żołnierze?

Kleszcz 4x4 wielki Bóbr-3 - oto wymiary i silnik

Kleszcz waży od 12 do 14 ton, a jego charakterystyczne nadwozie ma niemal 7 m długości, 2,5 m szerokości oraz 2,4 m wysokości. Sercem jest sześciocylindrowy silnik Diesla 7,2 l o mocy ok. 330 KM połączony z automatyczną skrzynią biegów. Jednostka jest zabudowana w formie Power-Packa, co zdaniem twórców umożliwia szybki demontaż czy też serwis w trakcie działań operacyjnych. Zawieszenie to konstrukcja niezależna.

Kleszcz pomieści 5 żołnierzy zwiadu. Przy każdym miejscu przewidziano drzwi boczne, do tego są jeszcze trzy włazy ewakuacyjne. Modułowa konstrukcja podwozia pozwala na montaż dodatkowego opancerzenia czy zwiększenie poziomu ochrony balistycznej zgodnie ze STANAG.

Kleszcz z AMZ Kutno pływa jak bóbr

Pojazd przed dopuszczeniem do produkcji przeszedł szereg testów. Tym zajęli się m.in. żołnierze 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na poligonie Biała Góra niedaleko Krosna Odrzańskiego.

– Pojazd ma właściwości amfibijne, które sprawdzano na Odrze. Badania prowadzono przy pełnym DMC (dopuszczalna masa całkowita) pojazdu określonych w wymaganiach. Warto podkreślić, iż prędkości pływania oraz parametry manewrowości zostały osiągnięte – powiedział Dominik Dębiński, kierownik projektu w AMZ Kutno, który uczestniczył w próbach.

– Podobnie z wartościami związanymi z mobilnością pojazdu. Na lądzie prędkość maksymalna, pokonywanie wzniesień, mobilność, a także inne przeszkody terenowe w postaci rowu, muru zostały pozytywnie ocenione przez Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej – wyjaśnił ekspert.

286 sztuk pojazdu Kleszcz zamiast BRDM-2. Polski pojazd wykrywa wroga i strzela zdalnie

Kleszcz ma zastąpić przestarzałe, poradzieckie pojazdy rozpoznawcze BRDM-2. Pod pancerzem kryje się sprzęt do zbierania danych o przeciwniku i środowisku pola walki oraz ich przetwarzania i przekazywania w formie zaszyfrowanych danych rozpoznawczych do dowódców czy innych jednostek. Zdalnie sterowana broń pokładowa pozwoli niszczyć lekko opancerzone pojazdy wroga, drony oraz oddziały piechoty.

– Lekki transporter, który będzie służył rozpoznaniu jest dzisiaj polskiej armii niezwykle potrzebny. Wojna na Ukrainie pokazała, jak ważne są oczy i uszy. (…) Oczy i uszy polskiej armii będą pochodziły z Kutna – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON. Umowę podpisano na dokładnie 286 sztuk pojazdu Kleszcz. Samochody trafią do polskiej armii w latach 2025-2035.

Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 36 mln zł. W tym przeszło 33,4 mln to wartość dofinansowania NCBR.