Nowy Volkswagen Golf 2024: jakie zmiany przy okazji liftingu?

Zacznijmy od tego, co widać już na pierwszy rzut oka. I tak, odświeżony Golf wyróżnia się więc m.in.: przeprojektowanymi reflektorami LED i tylnymi światłami oraz nieco innym przednim zderzakiem. W zestawie z lampami LED Plus oraz LED IQ.LIGHT pojawi się podświetlane logo Volkswagena w osłonie chłodnicy. Najwyższa pora, ile można było na ten kluczowy dodatek czekać? Matrycowe reflektory LED IQ.LIGHT to m.in. światła drogowe o zasięgu ok. 500 m, w pakiecie dostaniemy też tylne światła LED 3D, które pozwalają na ustawienie efektów powitania i pożegnania.

Lifting wprowadza też cztery nowe kolory nadwozia, a do tego w wersjach Style, R-Line, GTE i GTI będzie można zamówić dach lakierowany na czarno. Do oferty trafi również pięć nowych wzorów felg z lekkich stopów o średnicy do 19 cali.

Nowy Volkswagen Golf 2024: co nowego w środku?

W Golfie po liftingu debiutują nowe systemy infotainment – w podstawowej wersji Composition dotykowy ekran ma przekątną 10,4 cala, podczas gdy odmiana Ready2Discover – 12,9 cala. Nowe wyświetlacze zostały zaprojektowane tak, aby przypominały wolnostojące tablety, a dotykowe tzw. slidery do regulacji temperatury i głośności zostały przeprojektowane – są teraz podświetlane i bardziej ergonomiczne w użyciu. Opcjonalnie będzie można zamówić wyświetlacz head-up na przedniej szybie.

Od wersji Life wzwyż odświeżony Golf standardowo dostanie cyfrowe zegary o przekątnej 10,2 cala. Kierowca będzie mógł za pomocą przycisków na nowej kierownicy wielofunkcyjnej ustawić dwie różne konfiguracje graficzne: Classic z okrągłymi instrumentami i Progressive z kafelkami wyświetlacza. Obszar między okrągłymi instrumentami lub kafelkami można dowolnie konfigurować – na przykład do wskazań nawigacji lub jako wyświetlacz systemów wspomagających. Nowość to także system Area View (kamery 360 stopni), w drugiej połowie 2024 r. pojawi się opcjonalny system Park Assist Pro.

Nowy Volkswagen Golf 2024: jakie silniki?

Pod maską Golfa początkowo znajdą się wyłącznie silniki 1.5 TSI, w tym wersje mild hybrid – eTSI. Do wyboru będą jednostki o mocy 115 lub 150 KM, samochody z silnikami eTSI będą standardowo wyposażone w przekładnię DSG, podczas gdy "zwykłe" jednostki TSI będą przekazywać moment obrotowy na przednie koła za pośrednictwem manualnej skrzyni biegów. Nieco później w sprzedaży pojawią się: 2.0 TDI (o mocy 115 lub 150 KM, z automatyczną skrzynią DSG w wersji 150 KM), a także 2.0 TSI o mocy 204 KM (w Golfie Variancie Style z napędem 4MOTION) oraz 265 KM (GTI).

Wersja 1.5 TSI eHybrid (PHEV) rozwija 204 KM, zaś usportowiony Golf GTE (też PHEV) – 272 KM. W obu wariantach moment obrotowy jest przenoszony na przednie koła za pośrednictwem sześciostopniowej skrzyni biegów eDSG. Dzięki zmianie na większy akumulator (19,7 zamiast 10,6 kWh) nowy Golf eHybrid ma być w stanie pokonać łącznie około 1000 km w trybie hybrydowym, zaś na samym prądzie zasięg ma wynosić do 100 km. Dodatkową zaletą obu wersji plug-in jest możliwość ładowania prądem stałym o mocy do 50 kW i przemiennym do 11 kW (dotąd – do 3,6 kW).

Nowy Volkswagen Golf 2024: jakie wyposażenie i ceny?

W podstawowej odmianie "Golf" dostajemy m.in.: automatyczną klimatyzację, wielofunkcyjną kierownicę, system wyświetlania znaków drogowych, tempomat, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, system infotainment (10,4 cala), bezprzewodowy App-Connect (integracja z Apple CarPlay i Android Auto) oraz nowe reflektory LED i tylne światła w tej samej technologii.

W wersji Life na pokładzie znajdują się też: indukcyjna ładowarka do smartfonów, 10-kolorowe oświetlenie ambientowe, przednie fotele z regulowanym podparciem lędźwiowym, a także skórzana kierownica wielofunkcyjna i adaptacyjny tempomat ACC. Standardem są także 16-calowe felgi aluminiowe. Golf Life dostępny jest od 115 090 zł (wersja 1.5 TSI 115 KM).

Z kolei wersja Style wyróżnia się m.in. 17-calowymi felgami aluminiowymi oraz reflektorami LED Plus z podświetlanym logo Volkswagena. Wewnątrz dostajemy 3-strefową automatyczną klimatyzację, sportowe fotele z tapicerką ArtVelours, elektryczną, 14-kierunkową regulację fotela kierowcy oraz oświetlenie ambientowe w 30 kolorach. W standardzie znajduje się także kamera cofania, a ceny Golfa Style ruszają od 134 090 zł w przypadku hatchbacka i od 138 990 zł za kombi.

Golf Special Edition bazuje na wersji Life, ale oferuje bogatsze wyposażenie, a przy tym jest niewiele droższy (800 zł). Mamy tu więc m.in.: lakier metalizowany, 17-calowe aluminiowe felgi Nottingham, przyciemniane szyby, alarm, a także systemy Keyless Advanced i Light Assist.