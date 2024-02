Ciekawość to, jak wiadomo, pierwszy stopień do piekła. Zapomnieli o tym chyba jednak pewni dwaj mężczyźni, którzy usłyszawszy w nocy syreny wozów strażackich, postanowili wsiąść do swojego BMW i sprawdzić, co się dzieje. Jak się szybko okazało, nie działo się nic poważnego, ale poważny problem może mieć teraz kierowca. Bo w stanie, w jakim się znajdował, nie powinien był nigdzie jeździć, a już na pewno – wsiadać za kierownicę.