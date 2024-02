Trasa S19 od węzła Białystok północ: śladem starej "krajówki"

Dwujezdniowa droga ekspresowa S19 między Czarną Białostocką a węzłem Białystok Północ będzie mieć 12,34 km, zostanie poprowadzona w przybliżeniu śladem istniejącej DK19, jednak jako zupełnie nowa trasa. Projekt zakłada przystosowanie drogi do przenoszenia obciążeń do 11,5 t/oś.

Na obwodnicy Wasilkowa, która obecnie funkcjonuje, zostanie dobudowana druga jezdnia po stronie południowej, a istniejąca jezdnia zostanie dostosowana do parametrów drogi ekspresowej. Dodatkowo przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej na istniejącej jezdni. Konieczna będzie także przebudowa części węzła Białystok Północ na DK8.

Trasa S19 i terminy: kiedy oddanie do ruchu? Znamy harmonogram

Zgodnie z harmonogramem wykonawca powinien złożyć wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pod koniec bieżącego roku. Szacuje się, że decyzja ZRID zostanie wydana w III kwartale 2025 r., po czym rozpoczną się prace budowlane. Oddanie drogi do użytku planowane jest na koniec 2027 r.

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim będzie miała ponad 177 km długości. Realizację podzielono na 15 krótszych odcinków, z uwzględnieniem również obwodnicy Bielska Podlaskiego:

Kuźnica – Sokółka, długość ok. 15,8 km (w tym 10,6 km S i 5,2 km dwujezdniowej GP), trwają prace budowlane; Sokółka – Czarna Białostocka, ok. 24,1 km, po odwołaniu od wyroku KIO sprawa trafiła do sądu; Czarna Białostocka – Białystok Północ, 12,34 km, podpisanie umowy z wykonawcą w systemie P&B; Białystok Północ – Dobrzyniewo, ok. 9,47 km, po odwołaniu od wyroku KIO sprawa trafiła do sądu; Dobrzyniewo – Białystok Zachód, ok. 10,2 km, w realizacji - oczekiwanie na ZRID; Białystok Zach. – Białystok Księżyno, ok. 16,6 km, wydano nową DŚU; Białystok Księżyno – Białystok Południe, ok. 8 km S oraz ok. 13,8 km DK65, wydano nową DŚU; Białystok Południe – Wojszki, ok. 11,2 km, wydano nową DŚU; Wojszki – Deniski (most na Narwi z dojazdami) ok. 3,9 km, wydano nową DŚU, w przygotowaniu; Deniski – Haćki, ok. 6,6 km, w realizacji – oczekiwanie na ZRID; Haćki – Bielsk Podlaski Zachód, ok. 11,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa; Bielsk Podlaski Zachód – Boćki, ok. 12,2 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa; Boćki – Malewice, ok. 15,9 km, w realizacji – wydana decyzja ZRID, trwa budowa; Malewice – Chlebczyn, ok. 25,1 km, w realizacji – uzyskano ZRID; trwa budowa; Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66, ok. 2,8 km (GP), w realizacji – oczekiwanie na ZRID.