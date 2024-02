Kraków - protest rolników 20 lutego

Rolnicy zaostrzają formę protestu. Blokady drogowe, traktory i ciężarówki to efekt rozszerzenia akcji - dołączyli się do niej przedstawiciele firm transportowych oraz myśliwi. Kierowcy w całej Polsce muszą liczyć się z korkami i utrudnieniami. Mają one potrwać od 5:00 nawet do 20:00.

Protest rolników w Krakowie. Utrudnienia na drogach

Protest rolników został zradykalizowany i 20 lutego dotknie także mieszkańców Krakowa i okolic. Jak wygląda sytuacja w stolicy małopolski 20 lutego?

Krakowski urząd miasta poinformował, że protestujący rolnicy oraz myśliwi przejadą głównymi ulicami miasta, w związku z tym od godz. 10 do 20 mieszkańcy mogą spodziewać się sporych utrudnień na drogach. – Rolnicy planują wjazd do Krakowa dwiema kolumnami ciągników rolniczych – jedna grupa pojawi się od strony Węgrzyc, a druga od Kocmyrzowa. Grupy spotkają się na skrzyżowaniu ulic Opolskiej, Lublańskiej i 29 Listopada. Potem Alejami Trzech Wieszczów przejadą do ronda Matecznego i ul. Kamieńskiego, a następnie, między innymi, w stronę ronda Grzegórzeckiego, Mogilskiego i alei Jana Pawła II – wyjaśnił magistrat.

Utrudnienia w Krakowie. Protest rolników 20 lutego

Nie tylko w samym Krakowie można spodziewać się utrudnień. Na terenie Gminy Liszki rolnicy będą przejeżdżać z małą prędkością od ok. godz. 7.00 do ok. 24.00 drogą wojewódzką nr 780, pomiędzy trzema rondami: rondem w Kryspinowie, rondem w Bielanach oraz rondem im. Herberta Hoovera przy węźle mirowskim. Tą trasą będą przejeżdżać wielokrotnie. Przewidywany jest również jednorazowy przejazd drogą wojewódzką nr 774 z Kryspinowa przez Cholerzyn w kierunku Zabierzowa i Krakowa