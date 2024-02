Pijany kierowca, na dachu pasażer. Jak się bawić, to na całego

Do zdarzenia doszło 7 stycznia. Otóż ok. godziny 21:30 do KPP w Garwolinie wpłynęło zgłoszenie o tym, że przez miejscowość Sobolew porusza się samochód, w którym ktoś siedzi… na dachu. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli opisany pojazd na jednej z ulic i natychmiast go zatrzymali. Kierowcą okazał się być 20-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego, a jego gorąca głowa okazała się być pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wykazało 1,5 promila w jego organizmie. Ale na tym się nie skończyło.

W trakcie prowadzonego postępowania policjanci dotarli do nagrania, na którym wyraźnie widać, jak 20-letni kierowca przewozi pasażera właśnie na dachu i masce swojego pojazdu. Trochę wyglądało tak, jakby kierowca chciał już jechać, ale pasażer próbował go namówić, by jednak zabrał go ze sobą. W każdym razie całe wydarzenie mogło zakończyć się tragicznie (w pewnym momencie pasażer spada na jezdnię), ale obaj mężczyźni mieli więcej szczęścia niż rozumu. Swoją drogą, ciekawe czy pasażer został też ukarany za brak pasów bezpieczeństwa?

Zatrzymane prawo jazdy to dopiero początek. Nagranie ku przestrodze

Funkcjonariusze zatrzymali 20-latkowi uprawnienia. Ponadto kierowcę czekają konsekwencje za nieprawidłowe przewożenie pasażerów, jazdę po pijaku i stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.