Mazda 2 Hybrid 2024 wjeżdża do Polski. Miejska hybryda w nowym stylu

Mazda 2 Hybrid, czyli bliźniacza konstrukcja do Toyoty Yaris, w wersji na 2024 rok zyska więcej własnego stylu. Wreszcie oba modele różnią się bardziej niż tylko znaczkiem producenta.

Jaka jest Mazda 2 Hybrid po wizycie u chirurga plastycznego? Różnice widać już na pierwszy rzut oka. Wszystko dla lepszego dopasowania do spójnej stylistycznie gamy Mazdy. Opracowanie nowych zderzaków i subtelnych dodatków okazuje się świetnym pomysłem. Z tyłu pojawiła się ozdobna listwa w kolorze nadwozia zamiast czarnej blendy między światłami. Najmodniejszym kolorem karoserii w tym sezonie będzie nowy lakier Glass Blue w połączeniu z czarnymi lusterkami.

Mazda 2 Hybrid - jaka pojemność bagażnika i wymiary nadwozia

Wymiary? Mazda 2 Hybrid ma 3,94 m długości, 1,75 m szerokości i 1,5 m wysokości. Rozstaw osi 2560 mm przekłada się na wnętrze dla czterech dorosłych osób oraz bagażnik o pojemności 286 litrów (947 l po złożeniu tylnej kanapy). Przy tym hatchback marki z Hiroszimy należy do najzwrotniejszych w klasie – promień skrętu 4,9 m. Do tego nisko położony środek ciężkości oraz proporcjonalne rozłożenie masy – oba te czynniki mają kapitalne znaczenie dla właściwości jezdnych. Jednak zanim zakręcą się koła, warto dłużej rozejrzeć się po kabinie.

Nowa Mazda 2, nowe wnętrze i większe ekrany

W kabinie pojawiły się cyfrowe zegary 12,3 cala i nowy system multimedialny z większym ekranem dotykowym o przekątnej 10,5 cala. Do tego z listy opcji można wybrać kolorowy, 10-calowy wyświetlacz head-up.

Jedyna hybryda z silnikiem benzynowym 1.5 gamie Mazdy

Mazda 2 Hybrid skrywa trzycylindrowy silnik benzynowy 1.5/92 KM działający w ekonomicznym cyklu Atkinsona połączony z synchroniczną jednostką elektryczną o mocy 59 kW. To równoległy układ hybrydowy produkowany w zakładach Toyoty na Dolnym Śląsku. Łącznie system zapewnia kierowcy 116 KM (z kolei Yaris oferuje napęd 116 KM i 130 KM). Taki potencjał ma sprawić, że hybrydowa Mazda przyspieszy od 0-100 km/h w 9,7 sekundy, osiągając prędkość maksymalną 175 km/h.

Elastyczność? Zryw z 80 km/h do 120 km/h zajmie ok. 8 s. Mazda obiecuje zużycie paliwa na poziomie 3,8 l/100 km, ale osiągnięcie niższego wyniku nie stanowi wyzwania.

Mazda 2 Hybrid często jeździ na prąd

W takim aucie kluczowe jest częstsze korzystnie z energii akumulatora w ruchu miejskim, czyli środowisku naturalnym hybrydy. Zdaniem inżynierów japońska hybryda potrafi przez 80 proc. czasu jazdy poruszać się bezszelestnie na silniku elektrycznym. Podczas zwalniania i hamowania energia kinetyczna jest odzyskiwana w postaci energii elektrycznej, magazynowanej w akumulatorze pod tylnymi siedzeniami. Sam akumulator litowo-jonowy odznacza się wysoką gęstością mocy i większą zdolnością do ciągłej podaży prądu niż alternatywne akumulatory niklowo-metalowo-wodorkowe. Ponadto, umożliwia wydajniejsze odzyskiwanie energii podczas hamowania i szybsze ładowanie.

Mazda 2 Hybrid z lepszym wyposażeniem w 2024 roku, pieć wersji do wyboru

Mazda 2 Hybrid 2024 jest dostępna w pięciu wersjach wyposażenia. Do wyboru jest: Prime-line, Centre-line, Exclusive-line, a także Homura i Homura Plus.

Nowa Mazda 2 Hybrid w wersji Prime-line - najtańsza, ale dobrze wyposażona

Wyposażenie bazowej wersji Prime-line obejmuje centralny zamek ze zdalnym sterowaniem, elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich, automatyczną klimatyzację, system audio z dwoma głośnikami sterowany z ekranu o przekątnej 9 cali, Bluetooth, radio cyfrowe DAB, bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto, gniazdo ładowania USB-C, tempomat adaptacyjny i zespolone lampy tylne w diodowej technologii LED. Na liście wyposażenia jest także kamera cofania, funkcja rozpoznawania znaków drogowych, automatyczne wspomaganie hamowania awaryjnego i wspomaganie kierownicy w razie ryzyka zderzenia. Najtańsza Mazda 2 Hybrid Prime-line kosztuje od 101 900 zł.

Nowa Mazda 2 Hybrid w wersji Centre-line

Mazda 2 Hybrid w wersji Centre-line kosztuje od 108 900 zł i jest bogatsza o 15-calowe alufelgi, elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu, lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera, tylny spojler, wycieraczki z czujnikiem deszczu, podgrzewane fotele, kierownicę i dźwignię zmiany biegów obszyte skórą, a także ulepszonym systemem audio z sześcioma głośnikami.

Mazda 2 Hybrid 2024 Exclusive-line

Mazda 2 Hybrid Exclusive-line kosztuje od 117 900 zł. Taki samochód oferuje 16-calowe alufelgi, automatycznie składane lusterka boczne, inteligentny, bezkluczykowy system otwierania i uruchamiania auta, przednie i tylne czujniki parkowania, podparcie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i regulację wysokości fotela pasażera oraz podgrzewanie kierownicy.

Mazda 2 Hybrid 2024 w wersji Homura - wyposażenie

Wariant Homura dokłada LED-owe światła przednie, przeciwmgielne i tylne kierunkowskazy, 17-calowe alufelgi, dekoracyjne elementy zewnętrzne w kolorze fortepianowej czerni, dwustrefową klimatyzację, przyciemniane tylne szyby, automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne, powiększony ekran centralny o średnicy 7 cali, bezprzewodowe ładowanie telefonu i sportowe fotele w połowie pokryte skórą. Mazda 2 Hybrid Homura kosztuje od 127 900 zł.

Nowa Mazda 2 Hybrid w wersji Homura Plus - największe ekrany w wyposażeniu

Mazda 2 Hybrid w wersji Homura Plus to wydatek od 138 700 zł. W tym wydaniu auto jest lepsze o 10,5-calowy wyświetlacz multimedialny (zamiast 9-calowego) i 12,3-calowe zestaw cyfrowych zegarów, 10-calowy kolorowy wyświetlacz head-up oraz nawigację. Okno dachowe i 17-calowe alufelgi to także standard.

Mazda 2 Hybrid 2024 - dane techniczne