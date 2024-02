Kolizja na S2. Są utrudnienia

Kierowcy jadący trasą S2 w kierunku Poznania muszą liczyć się z utrudnieniami. Na wawerskim odcinku drogi, w rejonie skrzyżowania z ulicą Sarny, ciężarówka uderzyła w stojący na drodze pojazd służby drogowej. Na tę chwilę nie wiadomo, jakie były przyczyny zdarzenia. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny, mamy więc do czynienia z kolizją, a nie z wypadkiem.

Dwa pasy w miejscu zdarzenia są zablokowane, przez co kierowcy jadący S2 muszą liczyć się z korkiem, który około godziny 8 rano jest długi na parę kilometrów. Utrudnienia w ruchu, według szacunków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, potrwają co najmniej do godziny 8:30.

Obwodnica zakorkowana. Gdzie doszło do wypadku?

Ekspresowa droga zakorkowana w wyniku kolizji to utrudnienie dla kierowców z podwarszawskich miejscowości. Zator wydłuży drogę mieszkańcom południowo-wschodniej części aglomeracji. Przejechanie odcinka o długości kilku kilometrów może potrwać nawet 20 minut. Na miejscu pracują służby, które starają się przywrócić drożność drogi i zneutralizować skutki zdarzenia.