Choć tuneli drogowych w Polsce stale przybywa, to ani ich liczba, ani łączna długość nie należą do imponujących. Nic dziwnego, że polscy kierowcy tunelami jeżdżą raczej rzadko. Nie zmienia to faktu, że w ustawie Prawo o ruchu drogowym istnieją regulacje nakładające na kierujących kilka ważnych obowiązków. Za złamanie zakazów grozi kara. O jakich przepisach mowa?

Większość kierowców wie, że w niektórych tunelach należy zachować nieco większy odstęp od poprzedzającego auta, ale mało kto pamięta, że prawo wymaga tego również w korku i to niezależnie od długości obiektu czy tego, czy mowa o obszarze zabudowanym czy niezabudowanym. Właśnie tę kwestię reguluje wspomniany już artykuł 47a.

Odstęp w tunelu. Nie pamiętasz? Możesz dostać mandat

W ustawie czytamy:

Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

Oznacza to, że gdy w tunelu utkniemy w korku, nie możemy podjechać pod sam zderzak poprzedzającego pojazdu (i prawdę mówiąc, powinno się tego unikać, nie tylko w tunelach). Musimy pamiętać, by zatrzymać się w takiej odległości od samochodu przed nami, by zostawić sobie możliwość manewrowania. Powody ku temu są oczywiste - zator w tunelu, w wielu przypadkach, wiąże się ze zdarzeniem drogowym, które może wymagać przyjazdu służb takich jak pogotowie ratunkowe, straż pożarna czy policja. Odpowiednia odległość od poprzedzającego pojazdu pozwoli, w razie potrzeby, wygospodarować korytarz życia pomiędzy pasami ruchu.

Za niestosowanie się do artykułu 47a. grozi mandat w wysokości 100 zł. Punktów karnych za to wykroczenie nie przewidziano.

Jak zachować się w tunelu?

O czym jeszcze pamiętać, gdy wjeżdżamy do tunelu? W przypadku obiektów o długości ponad 500 metrów, poza obszarem zabudowanym, konieczne jest zachowanie bezpiecznej odległości, sprecyzowanej w przepisach:

Odstęp od poprzedzających pojazdów powinien wynosić minimum:

50 m – w przypadku pojazdów o DMC do 3,5 t i autobusów,80 m – w przypadku innych pojazdów.

Kierowcy, którzy nie stosują się do powyższego prawa ryzykują mandatem. Jego wysokość to od 300 do 500 zł i 5 punktów karnych.

Ponadto, w tunelach niedozwolone są wybrane manewry. Zakazane jest:

zatrzymywanie sięcofaniezawracanie

Za wszystkie powyższe wykroczenia grozi mandat w wysokości 200 zł. Do konta kierowcy dopisywane jest też 5 punktów karnych lub 6 punktów karnych w przypadku cofania.

Jakie światła w tunelu?

Zaskakujący może być fakt, że polskie przepisy nie nakładają na kierowców obowiązku włączenia świateł mijania po wjeździe do tunelu. W czasie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, zamiast świateł mijania, kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej. Ustawa Prawo o ruchu drogowym nie zawiera dodatkowych zapisów, które zmuszałyby kierowców do włączania świateł mijania po wjeździe do tunelu, choć z oczywistych względów warto to zrobić. Przypomnijmy - gdy w nowym aucie korzystamy ze świateł do jazdy dziennej (DRL), tył samochodu pozostaje nieoświetlony!