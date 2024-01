Rejestracja samochodu bez wizyty w wydziale komunikacji – to najnowszy pomysł Ministerstwa Cyfryzacji. A wszystko dzięki nowej funkcji w aplikacji mObywatel. Wprowadzenie rejestracji auta przez telefon pozwoli kierowcom spełnić wymagania zaostrzonych przepisów i jednocześnie uniknąć kar sięgających 2 tys. zł. Na czym polega to rozwiązanie? Co się zmieni i kiedy?