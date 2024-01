Drzewo runęło na drogę. O włos od tragedii

Kapryśna pogoda nie odpuszcza. Ocieplenie przyniosło roztopy i silny, porywisty wiatr, który daje się we znaki zwłaszcza w zachodniej, północnej i południowej części Polski. Do wyjątkowo niebezpiecznego zdarzenia doszło w Żywcu. Drzewo przewróciło się na jezdnię i uszkodziło 3 jadące samochody. W wyniku wypadku, 36-letni kierowca jednego z nich z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Silny wiatr - kierowcy muszą uważać

Pozostali uczestnicy zdarzenia wyszli ze swoich samochodów bez szwanku. Mieli sporo szczęścia - zdjęcia z miejsca wypadku ukazują skalę zniszczeń. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci oraz pozostałe służby. Droga była całkowicie zablokowana, dlatego też mundurowi wyznaczyli objazdy.

Śledczy zajmą się teraz wyjaśnianiem dokładnych okoliczności i przebiegu zdarzenia. Pracujący na miejscu funkcjonariusze wezwali również biegłego z zakresu dendrologii, który oceni stan drzew rosnących w pobliżu, by zapobiec potencjalnym tragediom w przyszłości. Takie oględziny będą na wagę złota, bo IMGW ostrzega - czekają nas kolejne wietrzne dni.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Instytut wydał ostrzeżenia I i II stopnia. Silny wiatr będzie nam towarzyszył jeszcze przez parę dni. To istotna wiadomość dla kierowców, którzy muszą mieć się na baczności na drogach każdego typu. Mocne podmuchy wiatru mogą wytrącić pojazd z równowagi lub doprowadzić do niebezpiecznych wypadków, takich jak ten w Żywcu.

W najbliższych dniach nad Polską utrzyma się deszczowa i wietrzna pogoda, zwłaszcza na Wybrzeżu, gdzie wiatr w porywach może sięgać nawet 95-95 km/h. W niedzielę stopniowo będziemy dostawać się pod wpływ układu wyżowego, wiatr osłabnie, a opadów będzie coraz mniej. - czytamy w komunikacie IMGW.