Najbardziej zakorkowane miasta w Polsce. Nowy ranking TomTom Traffic Index 2023

Które miasto jest najbardziej zakorkowane w Polsce i na świecie? Odpowiedź niesie najnowsze badanie TomTom Traffic Index 2023. Eksperci zebrali w nim dane o ruchu drogowym z ponad 600 mln samochodowych systemów nawigacyjnych i smartfonów, których użytkownicy przemieszczali się po 387 miastach w 55 krajach.

Informacje umożliwiły oszacowanie średniego czasu potrzebnego na pokonanie 10-kilometrowej trasy w 2023 r. Wnioski? W większości polskich miast sytuacja na drogach albo się nie zmieniła, albo delikatnie poprawiła w porównaniu do 2022 r. Super? Otóż nie! Kiedy pod lupę trafią wyłącznie ścisłe centra miast, wówczas nie jest już tak różowo. Ale po kolei…

Łódź to najbardziej zakorkowane miasto w Polsce

Najbardziej zakorkowanym miastem w Polsce jest Łódź. Przejechanie 10 km zajmuje tam 19 minut i 20 sekund, to o 10 sekund mniej niż rok wcześniej. Szybkie obliczenie (dojazd do pracy plus powrót do domu, czyli dystans 2x10 km = 20 km) i wynika, że tylko z powodu korków w godzinach szczytu, kierowcy stracili tam ponad 74 godziny w 2023 roku (w 2022 r. było to ponad 77 godzin). Przy tym średnia prędkość wyniosła ledwie 26 km/h. W skali świata Łódź zajmuje 24. lokatę i ma doborowe towarzystwo - przed nią jest Rzym, a za Londyn.

Wrocław i Kraków także nie lubią kierowców

Wrocław jako drugie najbardziej zakorkowane polskie miasto także nie jest rajem dla kierowców. Tu pokonanie 10 km zajmuje średnio 19 minut i 10 sekund. Łącznie kierowcy w stolicy Dolnego Śląska z powodu zatorów stracili rocznie 73 godziny.

Trzeci jest Kraków. Przejechanie 10 km zajmuje 17 minut i 40 sekund, a średnia prędkość jazdy to ok. 28 km/h. Kierowcy w stolicy Małopolski w korkach stracili w 2023 roku 71 godzin.

Oto najbardziej zakorkowane miasta w Polsce - nowy ranking TOP 12

Z dwunastu sklasyfikowanych w rankingu polskich miast, w ośmiu sytuacja się nie zmieniła lub poprawiła względem poprzedniego roku. Najbardziej czas jazdy wydłużył się w Bielsko-Białej - o 20 sekund.

Miejsce Najbardziej zakorkowane miasto Czas pokonania 10 km w 2023 roku Zmiana vs 2022 rok Czas stracony w korku w 2023 roku 1. Łódź 19 minut 20 sekund -10 sekund 74 godziny 2. Wrocław 19 minut 10 sekund bez zmian 73 godziny 3. Kraków 17 minut 40 sekund b/z 71 godzin 4. Szczecin 15 minut -10 sekund 42 godziny 5. Warszawa 14 minut 50 sekund b/z 54 godziny 6. Białystok 14 minut 50 sekund b/z 39 godzin 7. Poznań 14 minut 40 sekund b/z 42 godziny 8. Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto) 14 minut 10 sekund b/z 47 godzin 9. Bydgoszcz 12 minut 50 sekund +10 sekund 38 godzin 10. Lublin 12 minut 10 sekund +10 sekund 37 godzin 11. Katowice 12 minut +10 sekund 27 godzin 12. Bielsko-Biała 11 minut 30 sekund +20 sekund 28 godzin

Najbardziej zakorkowane centrum ma Wrocław. To numer 1 w Europie

Ciekawie wygląda także ranking zakorkowania centrów miast. Tu zawężono badanie do promienia 5 km od ścisłego centrum. Najdłużej dystans 10 km przemierzają kierowcy we Wrocławiu – 24 minuty i 40 sekund, to o 10 sekund gorzej w porównaniu do 2022 roku. W godzinach szczytu wrocławscy kierowcy spędzają w ciągu roku 235 godzin – to niemal 10 dni. W porannym i popołudniowym szczycie każdego dnia jadą 1 godzinę i 1 minutę – w porównaniu do normalnego ruchu dziennie tracą podczas jazdy 29 minut. Wrocław i jego centrum wypadają też najgorzej w Europie.

Łódź i Kraków w skali Polski są na drugim i trzecim miejscu. Jednocześnie to jedyne miasta w rankingu, w których sytuacja w ścisłym centrum poprawiła się w porównaniu do 2022 roku - w obu przypadkach o 10 sekund. W Łodzi 10 km jedzie się średnio 22 minuty i 10 sekund, w Krakowie 21 minut i 30 sekund.

W skali kraju jazda w centrach miast najbardziej wydłużyła się w Bydgoszczy, Trójmieście i Bielsko-Białej. W każdym kierowcy tracą po 30 sekund więcej.

Miejsce Najbardziej zakorkowane centrum miasta Czas pokonania 10 km w 2023 roku Zmiana vs 2022 rok Czas stracony w korku w 2023 roku 1. Wrocław 24 minuty 40 sekund +10 sekund 107 godzin 2. Łódź 22 minuty 10 sekund -10 sekund 94 godziny 3. Kraków 21 minut 30 sekund -10 sekund 97 godzin 4. Szczecin 20 minut 20 sekund +10 sekund 68 godzin 5. Warszawa 20 minut 20 sekund +20 sekund 96 godzin 6. Bydgoszcz 19 minut 20 sekund +30 sekund 77 godzin 7. Poznań 18 minut 50 sekund b/z 72 godziny 8. Lublin 16 minut 30 sekund +10 sekund 66 godzin 9. Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto) 16 minut 20 sekund +30 sekund 65 godzin 10. Białystok 15 minut 40 sekund +10 sekund 43 godziny 11. Katowice 13 minut 40 sekund +10 sekund 39 godzin 12. Bielsko-Biała 12 minut i 30 sekund +30 sekund 37 godzin

Wrocław i Bielsko-Biała - polskie miasta o najwyższych kosztach jazdy w godzinach szczytu

Analitycy sprawdzili także koszty podróży. Uśrednili roczne ceny benzyny i diesla w każdym z miast oraz przyjęli kryterium pokonywania 20 km (2x10 km) każdego dnia roboczego w godzinach szczytu.

Najwyższe koszty podróży autem z silnikiem benzynowym ponieśli kierowcy we Wrocławiu. Łączny, roczny koszt dojazdu do i powrotu z pracy wyniósł 2446 zł, w tym z powodu korków z dymem spalin puścili ponad 400 zł więcej.

Użytkownicy samochodów silnikiem Diesla najwięcej wydali w Bielsku-Białej. Z portfela ubyło 2192 zł, w tym ponad 300 zł więcej przez korki.

Miasto Pojazdy na benzynę Pojazdy na diesel Roczny koszt Z powodu korków Roczny koszt Z powodu korków Wrocław 2446 zł 404 zł 2080 zł 305 zł Warszawa 2440 zł 444 zł 2110 zł 324 zł Trójmiasto 2438 zł 424 zł 2189 zł 332 zł Bielsko-Biała 2354 zł 368 zł 2192 zł 301 zł Łódź 2343 zł 419 zł 2030 zł 315 zł

Najbardziej zakorkowane miasta świata 2023

Najbardziej zakorkowanym miastem świata jest Manila. W stolicy Filipin kierowcy spędzają w korkach 117 godzin rocznie. To prawie jak w centrum Wrocławia.