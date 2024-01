Protest rolników w Niemczech. Będzie paraliż kraju?

Akcje protestacyjne mają potrwać przez cały bieżący tydzień i zakończyć się wielką demonstracją w Berlinie. Rolnicy protestują m.in. przeciw polityce agrarnej rządu i planowanym obcięciem subwencji. Na drogach i ulicach pojawiły się m.in. blokady i konwoje traktorów, co z kolei prowadzi do miejscami bardzo poważnych utrudnień w ruchu. Fakt ten powinien więc wziąć pod uwagę każdy, kto w najbliższym czasie planuje wyjazd za naszą zachodnią granicę.

I tak, m.in. we Frankfurcie nad Odrą odbyły się pochody i demonstracje, których następstwem były znaczne utrudnienia w Słubicach i na autostradzie A2 tuż przed granicą w Świecku. Ograniczenia i blokady drogowe w Niemczech miały konsekwencje dla ruchu drogowego po stronie polskiej, szczególnie w Słubicach. Most w Słubicach był nieprzejezdny tuż po godzinie 12:30, co zmusiło policyjne patrole do zorganizowania objazdów w kierunku autostrady A2 i przejścia granicznego w Świecku.

Po polskiej stronie kierowcom pomaga lokalna policja

Na samym przejściu w Świecku ruch obywał się płynnie, jednak funkcjonariusze mieli pełne ręce roboty, bo niektórzy kierowcy próbowali na różne sposoby skracać sobie trasę i omijać utrudnienia kosztem bezpieczeństwa innych uczestników ruchu. Policjanci służyli także radą i informacją dotyczącą tras oraz aktualnej sytuacji na drogach, a także monitorowali sytuację na dojazdach do autostrady A2 i w Słubicach.