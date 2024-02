Protest rolników rusza 20 lutego. Gdzie i o której godzinie zablokują drogi?

Protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 roku przybierze ostrzejszą formę niż miało to miejsce podczas poprzednich akcji. Tym razem ze wsparciem na blokadach pojawią się przedstawiciele firm transportowych oraz myśliwi (stąd na mapie symbol dzika obok ikonek ciągnika i ciężarówki). Kierowców w całej Polsce czekają utrudnienia już od godziny 5.00. W niektórych miejscach traktory zablokują ruch nawet do 20.00. Tym razem akcja rozleje się nie tylko na drogi wokół miast.

Przedstawiciele NSZZ RI Solidarność zapowiadają radykalizację protestów i zmianę taktyki. – 20 lutego wszystkie działania protestacyjne, będą skoncentrowane na całkowitej blokadzie wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą i protestów w terenie – podali związkowcy. – Będą blokowane nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich – zapowiedzieli.

Rolnicy zablokują drogi, przejścia graniczne

Traktory protestujących rolników zablokują także przejścia graniczne z Ukrainą. Hrebenne, Medyka, Korczowa i Dorohusk - tam ruch zostanie wstrzymany.

Kiedy Marsz Gwiaździsty na Warszawę?

Rolnicy na wtorek 20 lutego zapowiadali także blokadę Warszawy. Nastąpiła jednak zmiana planów. – Marsz Gwiaździsty na Warszawę odbędzie się 27 lutego 2024 r., czyli tydzień później – poinformował Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych. Skąd zwrot akcji? Szef związkowców przyznał, że grupa wysłana do stolicy miałaby kłopot z wjazdem na teren miasta, ponieważ 20 lutego inni rolnicy będą blokować drogi dojazdowe do Warszawy. Czyli rolnicy zablokowaliby samych siebie.

Protest rolników - woj. mazowieckie. Oto objazdy blokad

Policja z Płocka ostrzega, że protest rolników planowany jest na drodze wojewódzkiej nr 577 w miejscowości Topólno (gm. Gąbin) w godz. 10.00-12.00. Pierwsze utrudnienia mogą pojawić się już o godz. 9.00

Policjanci zachęcają do objazdów drogą wojewódzką nr 575 (Sanniki, Dobrzyków)

Protest rolników w Radomiu rozpocznie się o godz. 11.00 przy ul. NSZZ Solidarności w punkcie kontrolnym ITD. Policja informuje, że uczestnicy zgromadzenia przejadą ulicami:

NSZZ Solidarność – ul. Maratońska – ul. 1905 Roku - ul. Młodzianowska – ul. Mariacka – ul. Limanowskiego – ul. Mireckiego – ul. Szarych Szeregów - ul. 11-go Listopada – ul. Struga – ul. Kozienicka – Rondo ks. Popiełuszki – ul. Żółkiewskiego – Rondo Narodowych Sił Zbrojnych – ul. Czarnieckiego – ul. Kielecka – ul. NSZZ Solidarność. Zakończenie zgromadzenia zaplanowano na godz. 18:00.

Policja z Mińska Mazowieckiego zapowiada, że protest rolników rozpocznie się o godz. 10:00 w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Stojadeł. Uczestnicy protestu będą blokować rondo w miejscowości Ryczołek (wjazdy na autostradę A2). Kolejnym punktem blokady będzie rondo w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Warszawskiej, Wiśniowej i Stanisławowskiej, a także rondo w miejscowości Stojadła - skrzyżowanie dróg DK92 i DK50 (droga krajowa nr 50 będzie przejezdna). Zakończenie protestu przewidziane jest 21 lutego na godz. 12:00.

Dla drogi DK2 jadąc od strony Siedlec zalecany jest objazd drogą 697 przez Liw, Dobre, Stanisławów na DK 50. Dla podróżujących od strony Warszawy zalecamy objazd drogą 637 przez Sulejówek, Stanisławów a następnie Węgrów i Siedlce.

Protest rolników - woj. pomorskie

Protesty rolników w województwie pomorskim obejmą:

powiat gdański - przejazd ciągników rolniczych na trasie Al. Zwycięstwa – Grunwaldzka - Słowackiego – Hucisko, pikieta przed PUW;

powiat słupski - pikieta na Placu Zwycięstwa,

powiat bytowski - przejazd ciągników rolniczych drogami Bytowa spowolnienie ruchu na DK20;

powiat chojnicki - przejazd ciągników rolniczych od Pawłowa przy drodze DW 240 , następnie przejazd ciągnikami rolniczymi do ronda w miejscowości Lipienice i powrót na miejsce protestu. Rolnicy planują także blokadę drogi przechodząc przez przejście dla pieszych w rejonie sklepu Koszałka, przejazd ciągników rolniczych w mieście Lubnia - parking przy dworcu PKP przy drodze DW 235 , następnie w godz. 11:00 – 12:00 przejazd ciągnikami rolniczymi trasą Lubnia – Brusy – Brusy Wyb. - Żabno - Zalesie – Lubnia przejazd ciągników rolniczych w Złotowie - parking na Stacji Lotos przy drodze DK 22 , następnie przejazd ciągnikami rolniczymi trasą Złotowo – Czersk - Złotowo;

powiat człuchowski - przejazd ciągników rolniczych drogami gminy Człuchów od Rychnowy do Sieroczyna, w godzinach 11:00 do 13:00 oraz w godzinach 16:00 do 18:00 rolnicy będą jeździć ciągnikami po alei Wojska Polskiego w Człuchowie od ronda im. Jana Pawła II do ronda im. ks. Wołka Wacławskiego

powiat pucki – przejazd ciągników rolniczych drogami gminy Kosakowo;

powiat malborski - przejazd ciągników rolniczych po Malborku, czasowe blokowanie prawego pasa głównej arterii miasta Malborka;

powiat kościerski – przejazd ciągników rolniczych do Nowej Karczmy i dalej do Kościerzyny, przejazd ciągników rolniczych do Kościerzyny i przyłączenie się do grupy z Nowej Karczmy, następnie powrót do Dziemian, przejazd ciągników rolniczych do Kościerzyny i przyłączenie się do grupy z Nowej Karczmy w Kościerzynie i powrót do Lipusza;

powiat starogardzki – przejazd ciągników rolniczych od Zblewa do Starogardu Gdańskiego, następnie powrót ze Starogardu Gdańskiego do Zblewa;

powiat nowodworski - postój oraz przejazd ciągników rolniczych, czasowe blokowanie ruchu na drodze S7;

powiat kartuski - przejazd ciągników rolniczych po mieście Kartuzy i przejazd do Żukowa, chodzenie po przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg DK7/DK20;

powiat kwidzyński - przejazd ciągników rolniczych, chodzenie po przejściach dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg DW522 i DW521, przejazd ciągników rolniczych od miejscowości Lipianki DK90 do skrzyżowania z DK 55;

powiat sztumski - przejazd kolumny maszyn rolniczych Czernin ulicami miasta Sztum w drodze powrotnej na ul. Mickiewicza ma zatrzymać się przed Starostwem Powiatowym (na około 2 godziny – blokada DK55). Planowane jest, że kolumna pojazdów ustawi się na obu pasach ruchu ul. Mickiewicza jedynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Morawskiego do Ronda Powiśle;

powiat wejherowski - blokowanie wjazdów i zjazdów ciągnikami rolniczymi z/na drogę S6, przejazd ciągników rolniczych rotacyjnie drogami Rumii, blokowanie wjazdów na drogę DK6.

Protesty rolników - woj. warmińsko-mazurskie. Olszyn i okolice

Policja zapowiada, że utrudnień związanych z protestem rolników należy spodziewać się w: Stawigudzie przy trasie S51, centrum Olsztyna, Elblągu przy trasie S7, Olecku na drodze W563, Bartoszycach na DK51 i DK57, Ełku i Węgorzewie.

W Olsztynie policja zapowiada, że jeszcze przed rozpoczęciem akcji protestacyjnej około 10.00 utrudnienia w związku z przejazdem kolumny, który planowany jest około godziny 11.30 mogą wystąpić na trasie przejazdu – na al. Warszawskiej, ul. Tuwima, Obrońców Tobruku, al. Sikorskiego, Pstrowskiego, Mazowieckiego, aż do al. Piłsudskiego, gdzie na czas akcji protestacyjnej aleja ta będzie wyłączona z ruchu od skrzyżowania z ul. 1 Maja do ul. Kościuszki i ul. Mickiewicza. Trambuspas będzie dostępny jedynie dla służb. Ponadto miejsce od skrzyżowania o ruchu okrężnym od ul. 22 stycznia do al. Piłsudskiego i plac Dunikowskiego będą do dyspozycji protestujących.

W Bartoszycach i na trasie Bartoszyce – skrzyżowanie o ruchu okrężnym dróg K51 z K57 protest rolników ruszy od godz. 10:00. Następnie do godz. 16:00 akcja protestacyjna przyniesie utrudnienia na głównych drogach przebiegających przez miasto. Traktory ze sprzętem rolniczym będą przemieszczały się ulicami: Warszawska – Bohaterów Warszawy – Bema – Elewator przy ul. Zbożowej – Bema – Bohaterów Warszawy – Rondo im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej – Jana Pawła – Rondo im. św. Brunona – Kętrzyńska – dawna baza PKS przy ul. Kętrzyńskiej – Kętrzyńska – rondo im. św. Brunona – Jana Pawła – Rondo im. 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej – Bohaterów Warszawy – Warszawska – Osieka.

Policja zaplanowała objazdy. Kierowcy jadący z kierunku Biskupca w kierunku Bartoszyc, Sępopola i Kętrzyna będą w Galinach kierowani na Kosy – Maszewy. Ten objazd będzie właściwy również dla pojazdów ciężarowych. Kierowcy jadący z kierunku Olsztyna w kierunku Bartoszyc będą w Osiece kierowani na Lipinę. Ten objazd nie będzie dostępny dla pojazdów ciężarowych. W Lidzbarku Warmińskim policjanci będą kierować pojazdy ciężarowe jadące z Olsztyna w kierunku Bartoszyc na objazd przez Górowo Iławeckie.

Protest rolników - woj. dolnośląskie, Wrocław i okolice, blokady od godz. 5.00

Policja z Wrocławia informuje o dwóch trasach protestu rolników. Kierowców czekają utrudnienia od godz. 5.00:

Kobierzyce (Hala Sportowa) - rondo w m. Magnice - Domasław - Bielany Wrocławskie - rondo przy sklepie Castorama - Tyniec Mały - Rondo przy sklepie Castorama - Bielany Wrocławskie - Domasław - rondo w m. Magnice. Przejazd uczestników zgromadzenia odbędzie się w godzinach 9:00 - 17:00.

rondo Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiełczówku – DW372 – rondo im. Ks. Jerzego Popiełuszki – DW372 – rondo Ułańskiego w Łanach – DW372 – rondo w Siechnicach – w obu kierunkach. Przejazd uczestników zgromaszenia odbywać się będzie od godziny 5:00.

Protest rolników - woj. śląskie

Protest rolników w woj. śląskim to utrudnienia w ruchu m.in. na terenie miasta Częstochowy i drogach powiatu częstochowskiego. Policja zapowiada, że przejazdy traktorów będą odbywać się na drogach dojazdowych do Częstochowy drogami wojewódzkimi DW 494, DW 483, DW 786, a także drogami krajowymi DK 43 oraz DK 91c oraz ulicami miasta. Utrudnienia w ruchu mogą występować na drogach dojazdowych oraz na ulicach Częstochowy: Rędzińskiej, Warszawskiej, Ludowej, Łódzkiej, Świętego Rocha, Wręczyckiej, Jana Pawła, Popiełuszki, Pułaskiego, Sobieskiego, Alei Wolności.

Policja z Zawiercia zapowiada, że w godzinach 10.00-16.00 ciągniki rolnicze będą poruszać się drogą krajową numer 78, na odcinku od stacji paliw przy ulicy Jurajskiej (Kalinówka) do ronda przy ulicy Inwestycyjnej.

Mundurowi wyznaczyli objazdy:

na rondzie przy McDonald’s skręt w lewo w ulicę Inwestycyjną,

na rondzie w lewo w ulicę Mrzygłodzką w kierunku Myszkowa,

na rondzie zjazd w prawo w kierunku miejscowości Kopaniny,

skręt w lewo w kierunku miejscowości Włodowice ulicą Zawiercką,

ulicą Żarecką przez Górę Włodowską,

w miejscowości Kotowice skręt w prawo w drogę wojewódzką numer 792 do miejscowości Kroczyce,

w Kroczycach skrzyżowanie z drogą krajową numer 78 - kierunek Kielce;

w miejscowości Kroczyce na skrzyżowaniu drogi krajowej numer 78 z drogą wojewódzką numer 792 w kierunku Żarek;

w Dąbrowie Górniczej na rondzie ulica Szosowa/Idzikowskiego (droga wojewódzka numer 796) skręt w prawo w ulicę Inwestycyjną,

na rondzie w lewo w ulicę Ząbkowicką,

w lewo w drogę wojewódzką numer 790 w kierunku miejscowości Niegowonice,

Pilica,

droga wojewódzka numer 794 Pilica – Pradła do drogi krajowej numer 78.

Powiat kłobucki to utrudnienia w godz. od 8:00 do 10:00 oraz od 17:00 do 19:00 na DK 43 - odcinek pomiędzy miejscowościami Waleńczów, a Lgota (do granicy z powiatem częstochowskim). Traktory pojawią się także w od 8:00:00 do 10:00 oraz od 15:00 do 17:00 na DW 494 - odcinek pomiędzy miejscowościami Praszczyki, a Nowa Szarlejka (do granicy z powiatem częstochowskim).

Policja z Rybnika zapowiada, że największe utrudnienia w ruchu wystąpią w godzinach 12:00-16:00 na węźle Świerklany przy autostradzie A1, Rybnik, ulica Żorska.

Wodzisław Śląski to utrudnienia w ruchu w godzinach 12:00-16:00 na węźle Gorzyczki przy autostradzie A1, w szczególności na odcinku od ronda (zjazd z autostrady A1) do ronda przy wjeździe do strefy Panttoni (w okolicy Dino).

Protest rolników - woj. podkarpackie, traktory w Medyce

Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach zapowiada, że protest rolników będzie obejmował trasę Sędziszów Małopolski- Ropczyce-Sędziszów Małopolski (droga DK94). Protestujący z ul. Węglowskiego w Sędziszowie Małopolskim, pojadą na rondo 650-lecia w Ropczycach, następnie zawrócą do Sędziszowa Małopolskiego, dojadą do ronda na ul. Księżomost, skąd wrócą na ul. Węglowskiego.

W Kolbuszowej od godz. 10.00 do 14.00 wystąpią utrudnienia w ruchu na odcinkach drogi krajowej nr 9, od ronda Lubomirskich w kierunku ronda kpt. Józefa Batorego, a następnie drogi wojewódzkiej 875 od ronda kpt. Józefa Batorego przez most im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej do ronda im. Stanisława Mazana.

Policja zaleca objazdy samochodów osobowych:

(DK9) Zarębki-Werynia-Kłapówka-Widełka;

(DW875) Świerczów – Kolbuszowa ul. Brata Alberta, Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju, ul. Piłsudskiego, Kolbuszowa Górna, kierunek rondo na drodze DW987;

Dla pojazdów ciężarowych:

(DK9) Kolbuszowa ul. Wiktora, ul. ks.L.Ruczki, ul. Tyszkiewiczów, w kierunku DW875 Dzikowiec –Cmolas;

(DK9) Cmolas-Mechowiec-Dzikowiec-Raniżów-Sokołów Młp., w kierunku DW 875, S-19;

(DW875) Kosowy – Hucina - Niwiska-Leszcze-Kamionka, w kierunku autostrady A4;

(DK9) Kolbuszowa Górna-DW987-Kolbuszowa ul. Piłsudskiego – ul. Obrońców Pokoju - Niwiska – Kosowy – DW875;

W Jaśle od godz. 11.00 do północy 23 lutego (piątek) rolnicy mają całkowicie zablokować rondo na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 28 oraz łącznika KG2 drogi wojewódzkiej nr 992. Stąd policja wyznaczyła objazdy dla pojazdów ciężarowych:

dla jadących od strony Pilzna w kierunku Gorlic (czerwona trasa oznaczona nr 1 – Krajowice – Jasło ul. Krajowicka – Jasło ul. Mickiewicza – Jareniówka – Trzcinica – droga krajowa nr 28), natomiast zalecany objazd (czarna trasa oznaczona nr 2 – Jasło ul. Krakowska – Jasło ul. 17 Stycznia – Jasło ul. Lwowska – Jasło ul. Bieszczadzka – Warzyce – Zimna Woda – Krosno – Miejsce Piastowe – Dukla – Nowy Żmigród – Jasło ul. Św. Jana z Dukli – Jasło ul. Wojska Polskiego – Jasło ul. 3 Maja – Trzcinica droga krajowa nr 28);

dla jadących od strony Pilzna w kierunku Dukli (czerwona trasa oznaczona nr 1 – Krajowice – Jasło ul. Krajowicka – Jasło ul. Mickiewicza – Jareniówka – Trzcinica – droga krajowa nr 28, a następnie czarna trasa oznaczona nr 2 - Jasło ul. 3 Maja – Jasło ul. Wojska Polskiego – Jasło ul. Św. Jana z Dukli – Nowy Żmigród - Dukla), natomiast zalecany objazd (czarna trasa oznaczona nr 2 – Jasło ul. Krakowska – Jasło ul. 17 Stycznia – Jasło ul. Lwowska – Jasło ul. Bieszczadzka – Warzyce – Zimna Woda – Krosno – Miejsce Piastowe – Dukla);

dla jadących od strony Gorlic w kierunku Pilzna (czerwona trasa oznaczona nr 1 – Trzcinica – Jareniówka – Jasło ul. Mickiewicza – Jasło ul. Krajowicka – Krajowice), natomiast zalecany objazd (czarna trasa oznaczona nr 2 - Jasło ul. 3 Maja – Jasło ul. Wojska Polskiego – Jasło ul. Św. Jana z Dukli – Nowy Żmigród – Dukla – Miejsce Piastowe – Krosno – Warzyce – Jasło ul. Bieszczadzka – Jasło ul. Lwowska – Jasło ul. 17 Stycznia);

dla jadących od strony Gorlic w kierunku Krosna (czerwona trasa oznaczona nr 1 – Trzcinica – Jareniówka - Jasło ul. Mickiewicza – Jasło ul. Krajowicka - Jasło ul. Krakowska – Jasło ul. 17 Stycznia – Jasło ul. Lwowska – Jasło ul. Bieszczadzka – Warzyce – Zimna Woda – Krosno);

dla jadących od strony Krosna w kierunku Pilzna (czarna trasa oznaczona nr 2 – Warzyce – Jasło ul. Bieszczadzka – Jasło ul. Lwowska – Jasło ul. 17 Stycznia);

dla jadących od strony Krosna w kierunku Gorlic (Krosno – Miejsce Piastowe – Dukla – Nowy Żmigród – (czarna trasa oznaczona nr 2) Jasło ul. Św. Jana z Dukli – Jasło ul. Wojska Polskiego – Jasło ul. 3 Maja – Trzcinica).

Protest rolników - woj. lubelskie

W woj. lubelskim zgłoszonych jest 26 blokad ruchu w tym na odcinakach dróg ekspresowych, krajowych i wojewódzkich.

Powiat lubelski (20-27.02.2024, godz. 10:00-16:00):

Miejscowość Strzeszkowice Duże, droga S19 w kierunku Lublina – blokada drogi.

Miejscowość Strzeszkowice Duże (KMP Lublin) droga serwisowa po stronie wschodniej S19 rondo – blokada drogi.

Miejscowość Zielona, skrzyżowanie DW835 z drogą 2284L – blokada drogi.

Węzeł Węglin w kierunku Warszawy i Rzeszowa droga S19 – blokada drogi.

Węzeł Węglin w kierunku Bełżyc, DK747 – blokada drogi.

Węzeł Tatary droga S17 – blokada drogi.

Konopnica Al. Kraśnicka, skrzyżowanie przy kościele – blokada drogi.

Droga dojazdowa zjazd Jastków - Markuszów – blokada drogi.

Marynin (gmina Konopnica) - Rondo E. Brzozowskiego (w pobliżu stacji BP) – blokada drogi.

Powiat bialski (20.02.2024, 09:00-16:00) to blokada drogi DW812 w miejscowości Wisznice.

Powiat chełmski - miejscowość Okopy skrzyżowanie DK12 z DW816 – blokada drogi.

Powiat hrubieszowski:

Miejscowość Zosin przejście graniczne – blokada drogi.

Miejscowość Dołhobyczów przejście graniczne – blokada drogi.

Powiat kraśnicki to zablokowanie w obu kierunkach drogi ekspresowej S-19 na wysokości węzła Kraśnik-Północ, a także przylegającej do niego drogi krajowej numer 19 relacji Lublin - Rzeszów. Zablokowane będą zjazdy i wjazdy na węźle.

Powiat puławski (20.02.2024, 10:00-18:00):

Węzeł Puławy Wschód droga S12 pas w kierunku Radomia – blokada drogi,

Węzeł Kurów w kierunku Warszawy droga S17 – blokada drogi,

Węzeł Żyrzyn droga S17 – blokada drogi.

GDDKiA informuje o blokadzie na DK 17, odcinek Tomaszów Lubelski - przejście graniczne Hrebenne.

Protest rolników - woj. lubuskie

Policjanci z Zielonej Góry wyznaczyli objazdy i będą zabezpieczać protesty oraz kierować ruchem. Protestujący rolnicy zagwarantowali, że droga krajowa DK32 (obwodnica Sulechowa - w kierunku Wolsztyna) oraz droga powiatowa tzw. "stara trójka" będą przejezdne. Mundurowi przygotowali nową organizację ruchu od godz. 9.30:

kierunek Świebodzin – Sulechów:

Droga Krajowa S3 - Węzeł Świebodzin Południe - policjanci będą przekierowywać ruch pojazdów na drogę powiatową tzw. „starą trójkę” przez Rosin - Kalsk do Sulechowa;

Sulechów - skrzyżowanie ulic Warszawskiej i Północnej:

- samochody osobowe będą kierowane przez policjantów na objazd ulicami Warszawską i Zielonogórską w kierunku na „starą trójkę” do Cigacic i Zielonej Góry;

- samochody ciężarowe – policjanci skierują je przez ulicę Północną, a następnie ulicę Leśną, ulicę Odrzańską do drogi wojewódzkiej DW278 w kierunku Bojadeł i nowego mostu w Milsku lub przez Krężoły do drogi krajowej DK32 w kierunku na Wolsztyn;

kierunek Nowa Sól – Zielona Góra:

Droga Krajowa S3 – Węzeł Zielona Góra Południe:

– samochody ciężarowe - policjanci będą kierować ruch pojazdów na drogę wojewódzką DW 282/279 Nowy Kisielin – Droszków – most w Milsku;

- samochody ciężarowe jadące do Strefy Aktywności Gospodarczej (tzw. Spalony Las) oraz do firm znajdujących się przy Trasie Północnej, po weryfikacji będą przepuszczane przez policjantów;

Zielona Góra – węzeł Północny:

- samochody osobowe na węźle Północnym będą kierowane na ul. Trasę Północną (DW298) i dalej na „starą trójkę” przez Zawadę i Cigacice;

– policjanci zamkną zjazd na trasę S3 w kierunku Sulechowa z Trasy Północnej oraz z Osiedla Pomorskiego i trasy głównej drogi krajowej S3 od strony Nowej Soli;

Zielona Góra – Zawada:

- samochody ciężarowe będą kierowane na drogę wojewódzką DW279 przez Jany i Przytok w kierunku mostu w Milsku.

Cigacice – most:

- sygnalizacja świetlna zostanie wyłączona – policjanci będą kierować ruchem pojazdów;

Dlaczego rolnicy protestują 20 lutego i jakie mają postulaty?

Protestujący rolnicy nie zgadzają się na sposób funkcjonowania wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. W ich opinii rażąco godzi on w interesy europejskich rolników. – Mimo szczytnych założeń nowego Zielonego Ładu, wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej, niechybnie prowadzi do ograniczania europejskiej produkcji rolnej, zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz spadku dochodów unijnych producentów rolnych – argumentują organizatorzy akcji protestacyjnej.

Mapa protestów rolników 20 lutego 2024 roku

Protest rolników 20 luty - lista miejscowości

Z mapy przygotowanej przez rolników wynika, że protestów można spodziewać się w następujących lokalizacjach: