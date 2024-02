Protest rolników 27 lutego. Marsz gwiaździsty na Warszawę

Warszawa zostanie zablokowana. Protest rolników we wtorek 27 lutego 2024 roku przybierze ostrzejszą formę niż miało to miejsce podczas poprzednich akcji. Do stolicy ma wjechać nawet 10 tys. protestujących z całej Polski.

- Chcemy zamknięcia granicy z Ukrainą i wyrzucenia Zielonego Ładu, proponowanego przez Komisję Europejską, do kosza. Marsz Gwiaździsty na Warszawę odbędzie się 27 lutego 2024 roku - poinformował Sławomir Izdebski, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych.

Reklama

Protest rolników w Warszawie. Gdzie i o której godzinie zablokują ulice? TRASA marszu

Uczestnicy marszu gwiaździstego zbiorą się na placu Defilad około godziny 11:00 (okolice Pałacu Kultury i Nauki). Stamtąd przejdą ulicami: Emilii Plater, Alejami Jerozolimskimi przez rondo de Gaulle'a, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży na Wiejską przed gmach Sejmu RP. Następnie ulicami Piękną i Alejami Ujazdowskimi przemaszerują przed siedzibę Prezesa Rady Ministrów.

Organizatorzy zgłosili zgromadzenie na 10 tys. uczestników i zapewniają, że przemarsz będzie pokojowy i pieszy, ponieważ do Warszawy nie można wjeżdżać pojazdami rolniczymi. Zakończenie zgromadzenia planowane jest około godziny 15:00.

Reklama

Protest rolników 27 lutego w Warszawie. Policja może zdecydować o zamknięciu ulic

Policja będzie na bieżąco decydować o zamknięciu ulic, którymi przejdą uczestnicy wydarzenia. Stąd na trasy objazdowe mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 131, 158, 159, 160, 166, 171, 175, 180, 200, 222, 501, 503, 504,507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525 i E-2.

Protest rolników w Warszawie - objazdy i komunikacja miejska

W sytuacji, gdy zablokowane zostanie również torowisko w Alejach Jerozolimskich, to tramwaje linii: 7, 9, 22, 24 i 25 po stronie Ochoty dojadą tylko do placu S. Starynkiewicza. Z kolei na Pradze 7 i 25 będą kursowały do Wiatracznej, a 9 i 24 do pętli aleja Zieleniecka.

Z kolei tramwaje linii 22 na Pradze będą jeździły w pętli: Wiatraczna – ... – al. Zieleniecka – al. J. Waszyngtona – Wiatraczna. Podczas przejścia uczestników zgromadzenia przez rondo Dmowskiego, tramwaje linii 4, 15, 18 i 35 mogą zostać skierowane na trasę objazdową przez aleję Jana Pawła II, ulicę Chałubińskiego i aleję Niepodległości.

Protest rolników w Warszawie - MAPA i ulice marszu