Protest rolników rusza 9 lutego. Gdzie i o której godzinie zablokują drogi?

Protest rolników w piątek 9 lutego 2024 roku rozleje się na całą Polskę. Na drogi wyjadą kolumny ciągników. Lokalnie można spodziewać się blokad przejazdu.

Kierowców w wielu lokalizacjach czekają utrudnienia już od godziny 8.00 czy 9.00. W większości akcja potrwa do godziny 16.00, ale są też miejsca z blokadami do godziny 20.00.

Protest rolników i ponad 200 lokalizacji, które drogi zablokowane? Oto MAPA i spis blokad

Mapa opisująca trasy protestu rolników obejmuje ok. 200 lokalizacji, w których przejazd będą utrudniać lub blokować kolumny traktorów. Już 9 lutego kierowcy na jednej drodze spotkają po kilka blokad.

Jedna z największych blokad w kraju jest zaplanowana na trasie DK2, odcinek Siedlce-Zbuczyn, na wysokości miejscowości Zdany. Organizatorzy – OPZZ Rolników – ok. godziny 12.00 ogłoszą postulaty i już teraz zapowiadają Marsz Gwiaździsty Rolników na Warszawę.

Protest rolników - będzie Marsz Gwiaździsty Rolników na Warszawę

Warszawa 9 lutego także zostanie zablokowana. Protest rolników potrwa od godziny 11.00 do 14.00 i przejdzie ulicami:

Emilii Plater

Aleje Jerozolimskie

Rondo Charles'a de Gauelle'a

Nowy Świat

Plac Trzech Krzyży

Wiejska

Piękna

Aleje Ujazdowskie.

Protest rolników - woj. mazowieckie

Policja z Płocka ostrzega, że protest rolników od godziny może przynieść utrudnienia na drogach miasta i powiatu płockiego. Traktory ruszą o godz. 10.00 trasą Radzanowo - Nowe Gulczewo - Płock (ul. Wyszogrodzka). W godz. 11.00-14.00 kierowcy powinni spodziewać się utrudnień na drodze krajowej nr 62 (ul. Wyszogrodzka) od skrzyżowania z ul. Rogozińską w kierunku Ronda Wojska Polskiego, które może zostać całkowicie zablokowane.

Mundurowi zalecają przejazd z centrum w kierunku Podolszyc ul. Grabówka. Z kolei na drugą stronę Wisły auta osobowe mogą przedostać się Mostem Legionów Józefa Piłsudskiego.

Kierowcy utkną też na drodze wojewódzkiej nr 567 Staroźreby - Nowa Góra (spodziewana blokada ronda w Nowej Górze na drodze krajowej nr 10). Nie będzie też przejazdu drogą krajową nr 62 Czerwińsk-Wyszogród (blokada ronda w Wyszogrodzie DK62/DK50).

Protest rolników w Radomiu rozpocznie się godz. 10.00 przy ul. NSZZ Solidarności w punkcie kontrolnym ITD. Następnie uczestnicy zgromadzenia przejadą ulicami:

NSZZ Solidarność

ul. Kielecka

ul. S. Czarnieckiego

Rondo Narodowych Sił Zbrojnych

ul. S. Czarnieckiego

ul. Kielecka

ul. NSZZ Solidarność

punkt kontrolny ITD, gdzie protest zostanie zakończony o godzinie 16:00.

Protest rolników w Przytyku ruszy z targowiska, a następnie o godz. 10.00 traktory przejadą w kierunku Potworowa (powiat przysuski). Akcja ma zakończyć się o godz. 16.00 w miejscowości Słowików (gmina Przytyk).

Protest rolników w powiecie legionowskim ruszy o godz. 10.00 w miejscowości Kacice (powiat pułtuski). Następnie traktory przejadą drogą krajową 61 w kierunku Serocka. Kolejno przez Wierzbicę i Serock (ul. Pułtuska i Zakroczymska). Powrót na drogę krajową 61 (obwodnica) i przejazd do miejscowości Jabłonna, gdzie na skrzyżowaniu ulic Zegrzyńska z Akademijną protestujący zawrócą i tą samą trasą powrócą do miejscowości Kacice. Zakończenie protestu przewidziane jest na godz. 16.00.

Protest rolników w powiecie mińskim ruszy o godz. 10.00 w miejscowości w Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą drogą krajową A2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Stojadeł. Uczestnicy protestu będą blokować DK 50 od ronda Arynów do ronda Stojadła. Zakończenie protestu przewidziane jest na godz. 18:00. Dla DK 50 zalecany jest objazd przez Kołbiel, Sulejówek, Okuniew i Stanisławów.

Protest rolników na trasie z Gdańska do Warszawy

Na trasie z Gdańska do Warszawy (E77; krajowa "siódemka") także przewidziano kilka miejsc prowadzenia akcji protestacyjnej. Blokad należy spodziewać się m.in. na węźle łączącym drogę E77 z drogą nr 60 (okolice Glinojecka).

Droga E67 między Białymstokiem a Augustowem to przynajmniej trzy blokady. Protestujący rolnicy pojawią się z ciągnikami w Suchowoli, Sztabinie i pod samym Augustowem. Ucieczka w Korycinie na drogę 671 na niewiele się zda - blokady trasy zaplanowano w Knyszynie i na węźle S8 w miejscowości Jeżewo Stare.

Protest rolników - woj. dolnośląskie, Wrocław i okolice

Z kolei na Dolnym Śląsku można spodziewać się utrudnień w przynajmniej 20 lokalizacjach. Rolnicy zablokują m.in. autostradę A4, wjazd na Autostradową Obwodnicę Wrocławia, kluczowe skrzyżowania Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Akcje protestacyjne przewidziano także na trasie S5 z Poznania do Wrocławia. Traktory zablokują drogę krajową nr 94 od strony Środy Śląskiej i od strony Oławy, drogę DK 8 Kłodzko-Wrocław w kilku miejscach.

Policja informuje, że protest rolników w godz.10:00–17:00 zaplanowano na:

DK 35 – przejazd traktorów na odcinku od miejscowości Wojnarowice przez Mirosławice, Siedlakowice, aż do Gniechowic (powrót tą samą trasą);

DK 8 – przejazd ciągników na odcinku Jordanów Śląski (Łagiewnik – teren podległy KPP w Dzierżaniowie), w kierunku Kobierzyc i dalej Magnic;

Od godz.10:00 zaplanowano też zgromadzenia na:

węzeł DW372 i DW368 (skrzyżowanie dawnej DK8 z Wschodnią Obwodnicą Wrocławia – Łącznik Długołęka);

Wschodnia Obwodnica Wrocławia - od rodna w miejscowości Kiełczówek przez rondo im. Księdza Jerzego Popiełuszki do ronda w miejscowości Łany – ciągły przejazd w obu kierunkach;

ulica Jana III Sobieskiego we Wrocławiu - na wysokości restauracji KFC – na jezdni w obu kierunkach.

Proponowane trasy objazdów w związku z utrudnieniami w ruchu:

ul. Sobieskiego (kierunek Długołęka) i skrzyżowanie dróg Mirków/Długołęka - zjazd z ul. Sobieskiego w ul. Kowalską (kierunek Swojczycze), Wilczyce, Kiełczów, Piecowice, Bielawa, Raków, Borowa;

ul. Sobieskiego (kierunek Wrocław) - zjazd w miejscowości Długołęka w kierunku miejscowości Szczodre, Domaszczyn, Łącznik Długołęka, A8 - zjazd ul. Żmigrodzka;

rondo Kiełczówek / rondo Łany - wyjazd z Wrocławia od strony Swojczyc - Wilczyce, Piecowice,Raków lub Wilczyce, Kiełczów, Śliwice lub Wojnów, Dobrzykowice, Nadolice Małe. Powrót w odwrotnym kierunku.

Protest rolników - woj. wielkopolskie, Poznań i okolice

Poznańska policja informuje, że protest rolników ruszy o godzinie 10.00 w rejonie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Alejach Niepodległości w Poznaniu. Ta ulica na odcinku od ul. Niezłomnych do Parku Cytadela zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Utrudnienia powstaną na drogach dojazdowych do Poznania oraz bezpośrednio do centrum miasta.

W piątek 9 lutego już od godziny 8.00 mogą pojawić się pierwsze utrudnienia na trasach wlotowych do Poznania, a w szczególności na ulicach: Bukowskiej, Dąbrowskiego, Głogowskiej, Obornickiej, Krzywoustego i Królowej Jadwigi. Natomiast na skrzyżowaniach przelotowych, zostanie utrzymany ruch poprzeczny na zasadzie śluz komunikacyjnych. Policja podpowiada, by w czasie trwania protestu rolników korzystać z aplikacji informujących o natężeniu ruchu na danej trasie i wyszukiwać alternatywne drogi dojazdowe do wyznaczonego miejsca.

Protest rolników i związane z nimi utrudnienia dotyczą też mieszkańców okolic Kalisza, Konina, Leszna, Gniezna, Kępna, Ostrowa Wlkp., Piły, Pleszewa, Rawicza, Środy Wlkp., Wrześni, Złotowa i Słupcy.

Dlaczego rolnicy protestują 9 lutego? Jakie mają postulaty?

- Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny - ogłosili przedstawiciele NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność".

- Nie ma zgody na wdrażanie "Europejskiego Zielonego Ładu", unijnej strategii "od pola do stołu" i Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w proponowanym kształcie. Rząd Polski, musi mieć jasny plan dla produkcji rolnej, opłacalności produkcji, odbudowy polskiego przetwórstwa i polskiego handlu. O to będziemy walczyć aż do skutku - podkreślają związkowcy.

Rolnicy rozpoczęli bunt

Stowarzyszenie Rolników Indywidualnych Warmii i Mazur prosi o dołączanie do protestu także przedstawicieli innych branż.

- Chcemy zaapelować aby każde przedsiębiorstwo, spółka, osoby prawne z sektora finansowego czy jednoosobowe działalności gospodarcze, które w mniejszym lub większym stopniu swoje funkcjonowanie opierają na branży rolniczej, wspierało swoich usługobiorców i klientów w protestach rolniczych. Rolnicy rozpoczęli bunt w imię - nie tylko swoich gospodarstw - ale również i waszych działalności. Mechanizm funkcjonujący w sektorze rolnictwa bez jednego ogniwa - umrze śmiercią naturalną. W przypadku tym, uczestnictwo jednostek utrzymujących się z sektora rolnictwa nie jest tylko uprzejmym gestem, lecz dosłownym obowiązkiem. Podajcie NAM pomocną dłoń - oświadczyli przedstawiciele stowarzyszenia.

Protestów rolników 9 lutego 2024 roku - oto MAPA

Protest rolników 9 lutego 2024 roku. NOWA lista lokalizacji i miejscowości

Protest Szczucin 09.02.2024r g. 9:00 - 18:00

Protest Kobierzyce 09.02.2024r g. 10:00 - 17:00

Protest Ożarów 09.02.2024r g. 9.00-22.00

Protest Chodel 09.02.2024r godz. 10:00 - 16:00

Protest Gołdap 09.02.2024r

Protest Ciechanów 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Jarosław 09.02.2024r g. 10:00

Protest Rychwał 09.02.2024r g. 11:00 - 16:00

Protest Łomazy 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Czarlin 09.02.2024r

Protest Elbląg 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Oława 09.02.2024r

Protest Renice 09.02.2024r

Protest Leszno 09.02.2024r

Protest Sępólno Krajeńskie 09.02.2024r

Protest Głogów 09.02.2024r

Protest Oleśnica 09.02.2024r

Protest Poznań 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Ząbkowice Śląskie 09.02.2024r

Protest Zielona Góra 09.02.2024r

Protest Sztum 09.02.2024r

Protest Jarantowice 09.02.2024r

Protest Gronowo 09.02.2024r

Protest Węgorzewo 09.02.2024r

Protest Łysomice 09.02.2024r

Protest Grębocin 09.02.2024r

Protest Zła Wieś 09.02.2024r

Protest Strzelno 09.02.2024r

Protest Kostomłoty 09.02.2024r g. 11:30

Protest Olecko 09.02.2024r g. 11:00 - 15:00

Protest Lidzbark Warmiński 09.02.2024r

Protest Golczewo 09.02.2024r

Protest Rypin 09.02.2024r

Protest Łowicz 09.02.2024r

Protest Bralin 09.02.2024r

Protest Słupia 09.02.2024r

Protest Kępno 09.02.2024r

Protest Tczew 09.02.2024r g. 12:00 - 17:00

Protest Boćki 09.02.2024r

Protest Gołuchów 09.02.2024r

Protest Kryspinów 09.02.2024r

Protest Kwieciszewo 09.02.2024r

Protest Kózki 09.02.2024r

Protest Widoma 09.02.2024r

Protest Zbuczyn 09.02.2024r

Protest Brześć Kujawski 09.02.2024r g. 10:00

Protest Kowale Oleckie 09.02.2024r

Protest Wieliczki 09.02.2024r

Protest Wielbark 09.02.2024r

Protest Działdowo 09.02.2024r

Protest Kutno 09.02.2024r g. 09.30

Protest Marianowo 09.02.2024r

Protest Szczytniki 09.02.2024r g. 09:30

Protest Łęczyca 09.02.2024r

Protest Kudowa Zdrój 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Nowy Sącz 09.02.2024r

Protest Miechów 09.02.2024r

Protest Gończyce 09.02.2024r g. 10:00

Protest Recz 09.02.2024r

Protest Arynów 09.02.2024r

Protest Suchowola 09.02.2024r

Protest Hrubieszów 09.02.2024r g. 09:30

Protest Dorohusk 09.02.2024r

Protest Grójec 09.02.2024r g. 10:00

Protest Rogoźnik 09.02.2024r

Protest Grajewo 09.02.2024r

Protest Kielce 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Radom 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Gniewkówiec 09.02.2024r

Protest Chojny 09.02.2024r g. 10:00

Protest Trzebnica 09.02.2024r g. 9:00

Protest Poddębice 09.02.2024r

Protest Prabuty 09.02.2024r

Protest Jastrowie 09.02.2024r

Protest Kudypy 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Cerekwica 09.02.2024r

Protest Budzyń 09.02.2024r

Protest Wisznice 09.02.2024r

Protest Dreglin 09.02.2024r

Protest Kazimierza Wielka 09.02.2024r

Protest Nowa Plewnia 09.02.2024r

Protest Kalisz 09.02.2024r

Protest Obwodnica Wrocławia 09.02.2024r

Protest Pisz 09.02.2024r

Protest Przysiersk 09.02.2024r

Protest Egiertowo 09.02.2024r

Protest Stara Kiszewa 09.02.2024r

Protest Czerwińsk nad Wisłą 09.02.2024r

Protest Przygodzice 09.02.2024r

Protest Brzeg 09.02.2024r

Protest Starogard Gdański 09.02.2024r

Protest Pobiednik-Kraków 09.02.2024r

Protest Kościerzyn 09.02.2024r g. 9:00

Protest Szalejów Dolny 09.02.2024r

Protest Łoniów 09.02.2024r

Protest Wielka Łąka 09.02.2024r

Protest Sandomierz 09.02.2024r

Protest Lubicz Dolny 09.02.2024r

Protest Pawłowice 09.02.2024r

Protest Golęczewo 09.02.2024r

Protest Franopol 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Annopol 09.02.2024r

Protest Chodel 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Bochnia 09.02.2024r

Protest Brzesko 09.02.2024r

Protest Targowiska 09.02.2024r

Protest Wieliczka 09.02.2024r

Protest Kraków 09.02.2024r

Protest Pędzewo 09.02.2024r

Protest Gniew 09.02.2024r g. 10:30

Protest Augustów 09.02.2024r

Protest Warlubie 09.02.2024r

Protest Przytyk 09.02.2024r

Protest Potworów 09.02.2024r

Protest Jeżewo Stare 09.02.2024r

Protest Tyniec Mały 09.02.2024r

Protest Magnice 09.02.2024r

Protest Medyka 09.02.2024r g. 9:00

Protest Marchwacz 09.02.2024 r.

Protest Ryki 09.02.2024r g. 10.40 - 15.00

Protest Jasło 09.02.2024r

Protest Tychy 09.02.2024r g. 11.00

Protest Dobiegniew 09.02.2024r g. 11:00 - 14:00

Protest Osięciny 09.02.2024r g. 10:00

Protest Blękwit 09.02.2024r g. 8:00-20:00

Protest Nowy Kościół 09.02.2024r g. 10:00

Protest Barwice 09.02.2024r g. 10.00-12.00

Protest Dobromierz 09.02.2024r g. 11:00

Protest Siedlin 09.02.2024r g. 10.00

Protest Łagiewniki 09.02.2024r

Protest Wiązów 09.02.2024r

Protest Strzelin 09.02.2024r

Protest Sieradz 09.02.2024r g. 11:00

Protest Pińczów 09.02.2024r

Protest Kluczbork 09.02.2024r g. 10:00

Protest Świętajno 09.02.2024r

Protest Wieluń 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Kamień 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Bydgoszcz 09.02.2024r g. 10:00

Protest Pozezdrze 09.02.2024r

Protest Budry 09.02.2024r

Protest Klejniki 09.02.2024r

Protest Giżycko 09.02.2024r g. 11.00 - 14:00

Protest Narol 09.02.2024r

Protest Kostrzyn nad Odrą 09.02.2024r

Protest Borki 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Przeworsk 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Sztabin 09.02.2024r

Protest Stropkowo 09.02.2024r

Protest Niemcza 09.02.2024r

Protest Lwówek Śląski 09.02.2024r

Protest Krzywa Osła 09.02.2024r

Protest Krzywa 09.02.2024r

Protest Jerzmanowice 09.02.2024r

Protest Milicz 09.02.2024r

Protest Kobierzyce 09.02.2024r

Protest Jordanów Śląski 09.02.2024r

Protest Kłodzko 09.02.2024r

Protest Wołów 09.02.2024r

Protest Brzeg Dolny 09.02.2024r

Protest Sady Dolne 09.02.2024r

Protest Wojszki 09.02.2024r

Protest Hrebenne 09.02.2024r

Protest Turośń Dolna 09.02.2024r

Protest Brańsk 09.02.2024r

Protest Sokoły 09.02.2024r

Protest Zabłudów-Kolonia 09.02.2024r

Protest Knyszyn 09.02.2024r

Protest Ryn 09.02.2024r

Protest Łucka 09.02.2024 g. 10:00

Protest Kolonia Nadwiślańska 09.02.2024r

Protest Waleńczów 09.02.2024r

Protest Nur 09.02.2024r g. 10:00

Protest Rawa Mazowiecka 09.02.2024 g. 09:00

Protest Pełczyska 09.02.2024r

Protest Stary Gostków 09.02.2024r

Protest Środa Śląska 09.02.2024r

Protest Zgorzelec 09.02.2024r g. 09:30 - 17:30

Protest Kruklanki 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Konopki 09.02.2024r g. 10:00

Protest Węgorzyno 09.02.2024r g. 10:00

Protest Miedzyrzec Podlaski 09.02.2024r g. 12:00

Protest Wąsewo 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Przystajń 09.02.2024r

Protest Nowa Wieś Ełcka 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Mirosławice 09.02.2024r g. 10:00 - 17:00

Protest Rzeszów 09.02.2024r g. 09:00

Protest Rymanów 09.02.2024r g. 10:00

Protest Gorzów Wielkopolski 09.02.2024r g. 11:00

Protest Rogozino 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Staroźreby 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Dreglin 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Sierakowo 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Dzierzążnia 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Tarnogród 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Tarnawa Mała 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Szczebrzeszyn 09.02.2024r g. 8:00 - 12:00

Protest Dziemiany 09.02.2024r g. 10:30 - 15:30

Protest Kołaczyce 09.02.2024r g. 10:00 - 12:00

Protest Borusowa 09.02.2024r g. 08:00 - 18:00

Protest Chromna 09.02.2024r

Protest Krąpiel 09.02.2024r

Protest Koszalin 09.02.2024r

Protest Biesiekierz 09.02.2024r g. 10:30 - 17:30

Protest Moryn 09.02.2024r

Protest Boleszkowice 09.02.2024r

Protest Suchań 09.02.2024r

Protest Dobrzany 09.02.2024r

Protest Dolice 09.02.2024r

Protest Pyrzyce 09.02.2024r g. 09:00 - 16:00

Protest Banie 09.02.2024r g. 9:00

Protest Gryfino 09.02.2024r

Protest Kozielice 09.02.2024r

Protest Choszczno 09.02.2024r

Protest Tuczno 09.02.2024r

Protest Przybiernów 09.02.2024r

Protest Maszewo 09.02.2024r

Protest Chociwel 09.02.2024r

Protest Lipiany 09.02.2024r

Protest Myślibórz 09.02.2024r

Protest Widuchowa 09.02.2024r

Protest Płoty 09.02.2024r g. 09:00 - 17:00

Protest Oświęcim 09.02.2024r g. 09:30 - 15:00

Protest Zator 09.02.2024r g. 09:30 - 15:00

Protest Mikołów 09.02.2024r

Protest Leżajsk 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Święta Anna 09.02.2024r g. 10:00 - 18:00

Protest Witkowice 09.02.2024r g. 10:00 - 18:00

Protest Trzebinia 12.02.2024 i 13.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Reńska Wieś 09.02.2024 g. 11:00 - 15:30

Protest Opole 09.02.2024 i 19.02.2024r g. 11:00 - 18:00

Protest Rogów Opolski 13.02.2024 i 15.02.2024r g. 12:00 - 15:00

Protest Błachów od 09.02.2024 do 16.02.2024r g. 09.00

Protest Nysa od 12.02.2024 do 16.02.2024r g. 12:00 - 15:00

Protest Namysłów od 09.02.2024 do 19.02.2024r

Protest Koło 09.02.2024r g. 11:00

Protest Piła dnia 09.02.2024r

Protest Szczekociny 09.02.2024r

Protest Gniezno 09.02.2024r g. 10:00

Protest Skarszew 09.02.2024r g. 10:00 - 18:00

Protest Przylesie 09.02.2024r g. 10:00 - 18:00

Protest Kruszwica 09.02.2024r g. 10:00 - 11:00

Protest Pajęczno 09.02.2024r g. 11:00

Protest Rusiec 09.02.2024r g. 11:00

Protest Sędziszów Małopolski 09.02 2024 g. 10:00 - 15:00

Protest Uniejów 09.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Machowa 09.02.2024r

Protest Ostrołęka 09.02.2024r g. 10:00 - 14:00

Protest Tarnów 09.02.2024r g. 09:00

Protest Radomsko 09.02.2024r g. 12:00 - 18:00

Protest Kacice 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Piła 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Kosztowo 09.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Protest Trzemeszno 09.02.2024r

Protest Porczyny 09.02.2024r

Protest Truskawiec 09.02.2024r