Protest rolników już 20 lutego i będzie gorąco nie tylko na drogach

Protest rolników jako 30-dniowy strajk generalny trwa od 9 lutego. Pierwszego dnia blokady dróg sparaliżowały ruch w całej Polsce. Obecnie rolnicy prowadzą lokalne akcje, ale już zapowiadają nowe otwarcie i zmianę taktyki.

Przedstawiciele NSZZ RI Solidarność wskazują, że problemem opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż w Polsce jest niekontrolowany napływ towarów z Ukrainy, które są wwożone wobec otwarcia granicy UE z tym krajem. Stąd już 20 lutego protest rolników uderzy z nową siłą…

Nowy protest rolników 20 lutego - paraliż dróg, portów i przejść granicznych

– 20 lutego, w ramach 30 dniowego strajku generalnego rolników ogłaszamy, że wszystkie działania protestacyjne, będą skoncentrowane na całkowitej blokadzie wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą i protestów w terenie – podali związkowcy. – Będą blokowane nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich – wyjawili.

Dlaczego rolnicy protestują 20 lutego? Jakie mają postulaty?

Protestujący rolnicy nie zgadzają się na sposób funkcjonowania wymiany handlowej artykułów rolno-spożywczych pomiędzy Ukrainą a krajami Unii Europejskiej. W ich opinii rażąco godzi on w interesy europejskich rolników.

– Mimo szczytnych założeń nowego Zielonego Ładu, wiele przepisów kreowanych na poziomie Unii Europejskiej, niechybnie prowadzi do ograniczania europejskiej produkcji rolnej, zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa oraz spadku dochodów unijnych producentów rolnych – argumentują organizatorzy akcji protestacyjnej.

Jest mapa protestów rolników 20 lutego 2024 roku

Rolnicy już przygotowali mapę blokad zaplanowanych na 20 lutego 2024 roku. Wynika z niej, że np. na drodze S17 z Warszawy do Lublina kierowcy powinni spodziewać się utrudnień w czterech miejscach. Lista obejmuje Ryki, Żyrzyn, Kurów i Bogucin.

Wjazd na autostradę A2 na węźle Skierniewice także będzie blokowany przez traktory. Protestujący rolnicy pojawią się w rejonie przecięcia drogi krajowej nr 70 i autostrady A2.

Z mapy wynika również, że protest rolników zawita na ulice Warszawy.

Protest rolników 20 lutego. Gdzie i o której godzinie?

Nanoszenie lokalizacji na mapę protestu dopiero ruszyło. Do 20 lutego z pewnością lista lokalizacji wydłuży się do co najmniej 200 i więcej miejsc, jak było to w przypadku poprzednich akcji z 24 stycznia i 9 lutego.

Także wzorem poprzednich akcji można spodziewać się, że kierowców czekają utrudnienia już od godziny 8.00 czy 9.00. W niektórych miejscach ciągniki zablokują ruch między godziną 10.00 a 18.00.

Protest rolników 20 lutego 2024 roku. Jest lista lokalizacji i miejscowości

Protest Suwałki 20.02.2024r

Protest Parłówko 20.02.2024r g. 11:00 - 16:00 (codziennie po 2h)

Protest Czekarzewice 20.02.2024r 10:00 - 18:00

Protest Strzeszkowice Duże 20.02.2024r

Protest Kolonia Nadwiślańska 20.02.2024r

Protest Jasło 20.02.2024r

Protest Szczecinek 20.02.2024 g.12.00-18.00

Protest Dobre Miasto 20.02.2024r

Protest Budzyń 20.02.2024r

Protest Wałcz 20.02.2024r

Protest Osjaków 20.02.2024r

Protest Warszawa 20.02.2024r

Protest Kmiecin 20.02.2024r

Protest Osielsko 20.02.2024r

Protest Zarzec Ulański 20.02.2024r g. 10:00 - 15:00

Protest Kozubszczyzna 20.02.2024r

Protest Skierniewice 20.02.2024r g. 11:00 - 17:00

Protest Ryki 20.02.2024r

Protest Dzwola 20.02.2024r

Protest Bogucin 20.02.2024r

Protest Kurów 20.02.2024r

Protest Końskowola 20.02.2024r

Protest Żyrzyn 20.02.2024r

Protest Kuryłówka 20.02.2024r