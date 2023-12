NOWY bat na kierowców już w Polsce! Łapie 32 auta na raz

Odcinkowy pomiar prędkości. 39 nowych lokalizacji i dodatkowe fotoradary

39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości, 26 fotoradarów w nowych lokalizacjach, 24 systemy nadzorujące skrzyżowania oraz przejazdy kolejowo-drogowe i 33 mobilne urządzenia rejestrujące w nieoznakowanych BMW – tak wygląda najnowszy arsenał GITD za ponad 183 mln zł. Inspektorat właśnie zakończył wielką rozbudowę sieci do kontrolowania kierowców.

– Nowa technologia, nowe lokalizacje i nowe urządzenia rejestrujące, pilotażowe rozwiązania i kolejne kilometry niebezpiecznych dróg objęte automatyczną kontrolą. System CANARD jest coraz nowocześniejszy i ma coraz większy zasięg – powiedziała dziennik.pl Monika Niżniak, rzecznik GITD. – Równolegle z rozbudową systemu trwała jego modernizacja. Wymieniono 247 najstarszych i najbardziej wyeksploatowanych fotoradarów. CANARD zarządza teraz 583 stacjonarnymi urządzeniami rejestrującymi – wyliczyła

Odcinkowy pomiary prędkości na autostradach i drogach ekspresowych

Odcinkowy pomiar prędkości w 39 nowych lokalizacjach objął ok. 180 km dróg, w tym autostrad i tras szybkiego ruchu. W grudniu zakończył się montaż urządzeń w 13 województwach. – Systemy są gotowe do prowadzenia pomiarów średniej prędkości. Ich atutem, ze względu na zasięg oddziaływania i charakter prowadzonych kontroli, jest możliwość wpływania na zmianę zachowania kierowców, którzy muszą stosować się do obowiązującego ograniczenia prędkości na całej długości monitorowanej trasy – zaznaczyła Niżniak.

CANARD dysponuje teraz łącznie 74 tego rodzaju urządzeniami, a z ich wykorzystaniem kontrolowanych będzie w sumie ok. 400 km dróg.

Nowa technologia, nowe lokalizacje i nowe urządzenia rejestrujące. Oto LISTA miejsc

Lokalizacje, w których stanęły nowe fotoradary, 39 nowych odcinkowych pomiarów prędkości, jak i inne urządzenia, wytypowano na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą wykonał Instytut Transportu Samochodowego.

Wykaz 39 lokalizacji, które zostały wytypowane na postawie analizy bezpieczeństwa ruchu drogowego przygotowanej przez ITS:

Województwo Miejscowość Opis lokalizacji Kat. drogi Nr drogi MAZOWIECKIE Otrębusy Kanie-Otrębusy W 719 MAZOWIECKIE Białobrzegi obwodnica m. Białobrzegi K S7 MAZOWIECKIE Drwalew - Chynów Obwodnica m. Drwalew i Chynów K 50 MAZOWIECKIE Mszczonów obwodnica miasta K 50 MAZOWIECKIE Wyszków Obwodnica Wyszkowa S 8 KUJAWSKO-POMORSKIE/ ŁÓDZKIE Siemionki Siemionki/MOP Strzelce K A1 ŁÓDZKIE Pabianice Dobroń-Pabianice Płn. K S14 ŁÓDZKIE Łódź ul. Chocianowicka - Łaskowice P 1120E ŁÓDZKIE Bychlew Bychlew - Jadwinin W 485 ŁÓDZKIE Biała Pierwsza Biała Pierwsza 42 - Biała Rządowa 49 K 74 ŁÓDZKIE Mokra Prawa Mokra Prawa 2 - Mokra Prawa 189A K 70 PODKARPACKIE Rzeszów -Nosówka ul. Dębicka P 1391 PODKARPACKIE Dukla Trakt Węgierski K 19 PODKARPACKIE Nowa Dęba Ks. Henryka Łagockiego 113 - Korczaka 16 K 9 PODKARPACKIE Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka Gniewczyna Łańcucka - Gniewczyna Tryniecka W 835 PODKARPACKIE Lutcza Lutcza 491 - Lutcza 782 K 19 PODKARPACKIE Podgrodzie Podgrodzie 89 - Podgrodzie 142 K 94 DOLNOŚLĄSKIE Kostomłoty - Kąty Wrocławskie Odcinek autostrady A4 K A4 DOLNOŚLĄSKIE Wrocław Al. Jana III Sobieskiego DG 105392D DOLNOŚLĄSKIE Bierzów - Przylesie pomiędzy miejscowościami Bierzów - Przylesie W 403 ZACHODNIOPOMORSKIE Łubianka - Brynka Łubianka - Brynka W 151 LUBUSKIE Białcz pikietaż: 21+000 do 24+150 W 132 OPOLSKIE Kietlice - Klisino Kietlice - Klisino W 416 ŚLĄSKIE Jankowice / Świerklany Jankowice (Nowa) - Świerklany (Plebiscytowa) W 929 ŚLĄSKIE Katowice Braci Reńców W 902 ŚLĄSKIE Suszec/Kobielice Suszec - Kobielice W 935 ŚLĄSKIE Zabrze Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Gliwice Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego K 88 ŚLĄSKIE Mikołów ul. Gliwicka K 44 WIELKOPOLSKIE Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica Tarnowo Podgórne - Poznań Ławica K S11 WIELKOPOLSKIE Konin MOP Leonia / Kuny do PPO Żdżary K A2 LUBELSKIE Hrubieszów Hrubieszów W 844 LUBELSKIE Gołąb pikietaż: 107 km 900 m - 111 km 600 m W 801 KUJAWSKO-POMORSKIE Rogoźno Zamek - Kłódka Rogoźno Zamek - Kłódka K 16 KUJAWSKO-POMORSKIE Rycerzewo od 70 km do 63 km W 251 KUJAWSKO-POMORSKIE Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek A1 Węzeł Nowy Ciechocinek - MOP Kałęczynek K A1 POMORSKIE Borcz-Babi Dół Borcz-Babi Dół K 20 POMORSKIE Borowo Gdańska 2 - Turystyczna 1 W 211 PODLASKIE Baciuty - Łupianka Stara Baciuty - Łupianka Stara DW 678

Fotoradary nowej generacji już łapią kierowców. Sieć obejmuje 583 urządzenia

Rozbudowę systemu rozpoczęto od montażu 26 fotoradarów w lokalizacjach, które do tej pory nie były objęte kontrolami CANARD. – W połowie 2021 r., w Sianowie w województwie zachodniopomorskim, zaczął działać pierwszy z nowych fotoradarów – Multaradar CD. Sukcesywnie urządzenia pojawiały się w kolejnych lokalizacjach – wskazała Niżniak.

Następnie ruszyła wymiana najstarszych i najbardziej awaryjnych fotoradarów Fotorapid CM. Zamiast tych urządzeń przy drogach stanęło 98 przyrządów Multaradar CD i 147 fotoradarów Mesta Fusion RN francuskiej firmy IDEMIA. W 2 lokalizacjach wprowadzono urządzenia TraffiStar SR390 do rejestracji przejazdu na czerwonym świetle.

NOWY bat na kierowców już w Polsce! Łapie 32 auta na raz

Francuski fotoradar to obecnie najnowocześniejsze tego typu urządzenie w Polsce. Potrafi jednocześnie namierzyć 32 samochody na 8 pasach ruchu i rozpoznawać tablice rejestracyjne dzięki systemowi ANPR. Odpowiednie ograniczenie prędkości jest automatycznie przypisywane dla różnych pasów i do każdego samochodu, na podstawie jego klasy.

Mesta Fusion RN nie tylko wychwytuje przekroczenia dozwolonych limitów. Umie też wyłapać jazdę: na zderzaku, z prędkością utrudniającą ruch (blokowanie), po buspasie, na zakazie, pod prąd, po chodniku czy pasem awaryjnym (np. kiedy inne auta stoją w korku), przekraczanie linii czy wyprzedzanie z niewłaściwej strony. Sprzęt można skonfigurować do rejestracji naruszenia zakazu ruchu ciężarówek. Przyrząd może jednocześnie rejestrować wykroczenia w trybie zbliżania się i oddalania - ta funkcja jest istotna m.in. ze względu na motocyklistów. Fusion RN ustawiony przy skrzyżowaniu wyłapie przejazd na czerwonym świetle. Jego uwadze nie umknie skręt w lewo z pasa do jazdy prosto lub w prawo. Złamanie zakazu zawracania też skończy się zdjęciem i mandatem.

– Sięgnięto po najnowocześniejsze urządzenia dostępne na polskim rynku. Funkcjonalności urządzeń zwiększają zasięg ich oddziaływania oraz wpływają na zwiększenie skuteczności i jakości pracy systemu CANARD. Nowe urządzenia to gwarancja ciągłości wykonywania pomiarów prędkości, a do tego wyższa jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Urządzenia mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych – podkreśliła przedstawicielka GITD.

Nowe fotoradary na drogach w 2023 roku. LISTA MIEJSC

Oto lista lokalizacji, w których zamontowano już fotoradary Mesta Fusion RN:

Miejscowość Antonie Anusin Białka Boćki Bogate Bojano Brodowo Brzeźnica Brzeźno Bytyń Bzowo Chodorówka Nowa Cisy Czaplinek Człopa Dębno Domaradz Dzierżenin Egiertowo Fajsławice Firlej Geniusze Gniewkowo Godętowo Goleniowy Golina Gościcino Gójsk Górna Grupa Gronków Grubno Izdebnik Jabłonowo Jaroszów Jastew Jeziorki Kacice Kadzidło Kargowa Kleczanów Kłodawa Kobylany Kołaczyce Kołbiel Kopanica Korycin Kosztowo Kozienice Krośnica Krynice Krzeszyce Krzyszkowice Lasocice Lubliniec Łaszczówka-Kolonia Łąck Łopiennik Górny Mała Karczma Miedzichowo Miodne Młynek Mniów-Raszówka Modzerowo Mokre Kolonia Niedźwiedź Nowa Sarzyna Nowe Miasto nad Wartą Nowinka Nowosielec Nowy Sącz Nowy Sącz Olbrachtów Osiek Ostrów Wielkopolski Owczary Ożarów Paprotnia Pełczyn Piecki Piła Podrzewie Pogórska Wola Półczno Przeginia Przydargiń Radomicko Radzyminek Rapaty Rogóż Rostarzewo Ruda Rudno Ruska Wieś Russów Siemiatycze Skarżysko Kamienna Skorogoszcz Sławno Słubice Smyków Sokółka Solec Kujawski Stara Dąbia Stary Zamość Sterdyń Stołpie Stradomno Strzelce Opolskie Szczury Świdnik Świebodzin Targowisko Torzym Torzym Trękusek Walidrogi Wawrzeńczyce Węgrzynowo Wielbark Wola Kiełpińska Wólka Czarnińska Wólka Dobryńska Załuzie Zambrów Zambrów Zawiercie-Żerkowice Zblewo Zofipole Piotrków Trybunalski Łódź Łódź Kielce Kosina Wyżne Miłosna Franciszkowo Skępe Zgon Karlino Jemielnica Łabuńki Pierwsze

Systemy RedLight łapią za przejazd na czerwonym świetle

W 16 miastach, na 20 skrzyżowaniach, gdzie kierowcy notorycznie ignorowali sygnalizację świetlną, zamontowano systemy RedLight. Kamery monitorujące skrzyżowanie oraz zainstalowane na nich sygnalizatory, wykrywają przypadki wjechania przez kierujących na skrzyżowanie przy nadawanym czerwonym świetle. Kamery śledzą tor poruszania się pojazdu oraz rejestrują wykroczenie wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację pojazdu, czas i miejsce popełnienia wykroczenia oraz czas, jaki upłynął od zapalenia się czerwonego światła.

Pierwszy raz w historii CANARD, tego typu rozwiązania, zastosowano również na przejazdach kolejowo-drogowych. Kamery zamontowano na ul. Szczecińskiej i ul. Średzkiej we Wrocławiu, na ul. Cyrulików w warszawskim Rembertowie oraz w Radomsku w woj. łódzkim. System po przekroczeniu przez pojazd wirtualnej linii detekcji tożsamej z linią warunkowego zatrzymania w trakcie nadawanego czerwonego światła, automatycznie wykrywa i rejestruje wykroczenie. Obecnie w sieci CANARD jest 41 skrzyżowań, na których kierowców pilnują rejestratory wjazdu na czerwonym świetle.

Nowa flota nieoznakowanych BMW już łapie kierowców

33 sztuki nieoznakowanych BMW 330i xDrive wzmocniło dotychczasową flotę CANARD. Na ich wyposażeniu są urządzenia rejestrujące prędkość Videorapid 2A (ZURAD) oraz laserowe mierniki prędkości z wideorejestracją – LTI 20/20 TRUCAM II.