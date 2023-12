DK3: transport ponadnormatywny zahaczył od wiadukt

"Zmieścisz się śmiało" to hasło, które nie kojarzy się nam zbyt dobrze, nie będzie ono też kojarzyć się przesadnie dobrze ekipie wykonującej transport ponadnormatywny łopaty (śmigło) turbiny wiatrowej. Otóż na DK3 w między Wolinem a Dargobądzem transport zahaczył o wiadukt, co następnie doprowadziło do zawalenia się konstrukcji.

Cytowana przez TVN24 starsza sierżant Katarzyna Jasion, oficer prasowa policji w Kamieniu Pomorskim, potwierdziła, iż samochód ciężarowy przewożący śmigło zahaczył o wiadukt, który następnie się zawalił.

DK3: droga zamknięta, wytyczono objazdy

Objazd prowadzi DW102 przez Kołczewo i Międzyzdroje. Na miejscu pracują już odpowiednie służby, których zadaniem będzie jak najszybsze naprawienie zniszczeń.