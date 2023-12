Aut więcej niż przed pandemią, ale wzrosły mediany ceny i wieku

Przez ostatnie lata rynek samochodów używanych w Polsce przechodził różne fazy. I tak, według raportu AAA Auto w czasie pandemii liczba ofert była najwyższa (ponad 2,3 mln w latach 2020-21), zaś dziś jest to o niecałe 0,5 mln aut mniej. Z drugiej strony, to i tak więcej niż np. w 2015 r. – dokładnie o 89 787 szt. niż. Co ciekawe, 8 lat temu mediana ceny używanego samochodu wyniosła zaledwie 12 700 zł, natomiast w 2023 r. było to już 29 700 zł. Oferowane samochody są też obecnie starsze (12,8 lat) niż w latach przed pandemią Covid-19.

– W Czechach rynek wtórny zaczyna się odradzać po trzech długich latach od początku pandemii, ponieważ wobec poprzedniego roku mamy około dziesięciu tysięcy ofert samochodów więcej, a na Słowacji – nawet prawie trzydzieści tysięcy. W Polsce z kolei rok do roku nastąpił spadek o prawie dwieście tysięcy samochodów. Jednakże we wszystkich krajach, z perspektywy długoterminowej, zauważalny jest wzrost w ciągu ostatnich dziewięciu lat– powiedziała Karolína Topolová, dyrektor generalna i prezes zarządu Aures Holdings, operatora sieci komisów AAA Auto.

Lider ten sam co 8 lat temu. W Polsce taniej niż w Czechach i na Słowacji

Jak wygląda to w liczbach? Na rynku czeskim pojawiło się w tym roku 808 600 samochodów używanych, na Słowacji było to 415 700 sztuk, a w Polsce – 1 920 800 pojazdów. Mediana ceny wzrosła we wszystkich tych trzech krajach. I tak, w Czechach było to 199 000 CZK (35 820 zł; wzrost o 66 proc. w stosunku do kilku lat przed pandemią), 8 490 euro (36 507 zł; wzrost o 60 proc.) na Słowacji, najmniej klienci płacą w Polsce – mediana wynosi 29 700 zł (ale to wzrost aż o 134 proc. w porównaniu do 2015 r.!). Samochody oferowane od 2015 roku również znacznie się postarzały – mediana wieku w Czechach to 11,2 lat, na Słowacji 10,5 lat, zaś w Polsce – 12,8 lat.

W tym roku, tak samo jak i 8 lat temu, najczęściej oferowanym samochodem w Polsce był Opel Astra (2,8 proc. wszystkich ofert), a za nim uplasowały się Audi A4 (2,3 proc.) i Volkswagen Golf (2,2 proc.). Z kolei w Czechach w tym roku wszystkie trzy pierwsze miejsca przypadły Skodzie – Octavia (9,7 proc.), Fabia (6,4 proc.) i Superb (3,1 proc.). Na Słowacji najczęściej oferowano także Skody: Octavię (7,6 proc.) i Fabię (3,8 proc.) oraz Volkswagena Passata (3,6 proc.). Elektryki? Wszędzie podobnie. W Polsce najłatwiej kupić Nissana Leafa, BMW i3 oraz Teslę Model 3, w Czechach ranking otwierają Skoda Enyaq, BMW i3 i Tesla Model 3, zaś na Słowacji – Teslę Model 3, Nissana Leafa oraz BMW i3.

Nie kochamy już hatchbacków tak bardzo jak kiedyś. Znacznie zyskują SUV-y

Jeśli chodzi o nadwozia, to w tym roku w Polsce najczęściej oferowano hatchbacki (30,2 proc., ale to znaczny spadek w porównaniu do 2015 r. – 41,3 proc.), SUV-y (20,2 proc., ogromny wzrost w stosunku 2015 r. – 6,2 proc.) i kombi (18,7 proc., w 2015 r. – 21,1 proc.). Z kolei w Czechach najczęściej można było spotkać oferty używanych kombi (28,9 proc., w 2015 r. – 36,3 proc.), SUV-ów (26,7 proc., w 2015 r. – 6,4 proc.) i hatchbacków (20 proc., w 2015 r. – 29,8 proc.). Na Słowacji dominują SUV-y (35,2 proc., w 2015 r. – 5,7 proc.), dalej są kombi (25,2 proc., w 2015 r. – 33 proc.) i hatchbacki (13,7 proc., w 2015 r. – 26,2 proc.).

W tabeli poniżej: najczęściej oferowane auta w Czechach, Polsce i na Słowacji w latach 2015 i 2023.