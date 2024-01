Więcej młodszych i droższych aut na polskim rynku wtórnym. Ale to chyba dobra wiadomość…

W grudniu 2023 r. na rynku samochodów używanych zaobserwowaliśmy minimalny spadek mediany cen w porównaniu z końcówką ubiegłego roku – obecnie jest to 32 900 zł, podczas gdy w listopadzie 2022 r. było to o 1000 zł więcej.Ale jeśli pod uwagę weźmiemy cały 2023 r., to mediana cen wyniosła 29 700 zł, a to stanowi już wzrost o 6700 zł w porównaniu z rokiem 2022 (23 000 zł). Oprócz wpływu wysokiej inflacji, rosnących stóp procentowych kredytów i ogólnego wzrostu kosztów życia, na wzrost mediany cen miało także duże nasycenie rynku autami młodymi.

– W 2023 r. rynek samochodów używanych charakteryzował się większym niż w poprzednich latach napływem aut młodych, czyli takich w wieku od czterech do sześciu lat. O ile w 2022 r. sprzedający oferowali nieco ponad 79 tys. aut czteroletnich (produkcja w 2018 r.), o tyle w 2023 r. samochodów w wieku czterech lat, czyli tych wyprodukowanych w 2019 r., oferowano już ponad 104 tys., a samochodów z 2018 r. – ponad 107 tys. To właśnie takie samochody spowodowały obniżenie się mediany wieku oraz mediany przebiegu całego rynku wtórnego w Polsce – powiedziała Karolina Topolova, dyrektor generalna i prezes zarządu AuresHoldings, operatora sieci AAA Auto.

W ogłoszeniach, wbrew pozorom, nadal królują diesle. I Opel Astra

W 2023 r. najpopularniejszym modelem oferowanym na rynku samochodów używanych był Opel Astra – 55 455 ofert. Na drugim miejscu uplasowało się Audi A4 z 44 865 ofertami, a na trzecim – Volkswagen Golf z 43 608 ofertami. Jeśli chodzi o rodzaj napędu, to najchętniej nadal sprzedajemy samochody z silnikami Diesla – w 2023 r. było to dokładnie 969 248 aut. Na drugim miejscu znalazły się natomiast samochody z silnikami benzynowymi – łącznie 885 132 ogłoszeń.

Najwięcej ofert sprzedaży samochodów używanych pojawiło się w województwie mazowieckim – 369 356 ogłoszeń, natomiast najmniej w województwie opolskim – 33 804 pojazdy. Najwyższe ceny samochodów osiągały auta również w województwie mazowieckim, bo tu mediana cen wyniosła 36 500 zł. Najniższe ceny zaobserwowaliśmy w województwie zachodniopomorskim, bo tu mediana cen sięgnęła zaledwie 24 000 zł.

Auta na LPG nadal przed hybrydami. Jak długo?

W 2023 r. najwięcej ofert sprzedaży na rynku wtórnym dotyczyło samochodów z silnikami Diesla i benzynowych. Dalsze miejsca zajęły: auta z LPG (117 461 ofert), hybrydowe (54 347 sztuk), elektryczne (9 676 aut), na CNG (715 pojazdy), E85 (14 sztuk) oraz wodorowe (9 samochodów). Natomiast top 10 najczęściej ogłaszanych modeli prezentuje się następująco: Opel Astra, Audi A4, Volkswagen Golf, BMW serii 3, Volkswagen Passat, Ford Focus, Skoda Octavia, BMW serii 5, Audi A6, Ford Mondeo.