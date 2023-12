Reklama

Pierwsze obwodnice oddano do ruchu, na kolejnych trwają prace

Program budowy 100 obwodnic obejmuje ponad 800 km nowych tras, które odciążą miasta i mniejsze miejscowości od ciężkiego ruchu. Pierwszym zrealizowanym odcinkiem w ramach programu jest niemal dwukilometrowa obwodnica Smolajn w ciągu DK51, która została otwarta dla ruchu 19 sierpnia 2022 r. Prace obejmowały modernizację istniejącej drogi oraz budowę odcinka o nowym przebiegu. Dodatkowo, stworzono nowe pasy dojazdowe, ścieżki rowerowe i dla pieszych, a także infrastrukturę wspomagającą bezpieczeństwo na drodze (zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych).

Kolejną zrealizowaną inwestycją jest obwodnica Brzezia w ciągu DK25, która została oddana do użytku 29 października 2022 r. Trasa o długości 8,5 km umożliwia objazd Brzezia od południowego zachodu, eliminując tranzytowy ruch z centrum tego miasta.

Te obwodnice znajdują się w realizacji. To 16 odcinków

Obecnie w realizacji jest szesnaście obwodnic o łącznej długości blisko 127,2 km. Łączna wartość inwestycji to ok. 2,3 mld zł.

Obwodnice w województwie wielkopolskim:

- Koźmina Wielkopolskiego w ciągu DK15 (długość ok. 5,9 km, wartość ok. 76,2 mln zł, oddanie IV kwartał 2025 r.),

- Gostynia w ciągu DK12 (ok. 17,3 km, ok. 246,8 mln zł, oddanie III kw. 2025 r.),

- Grzymiszewa w ciągu DK72 (ok. 1,4 km, ok. 19 mln zł, oddanie I kw. 2024 r.),

- Strykowa w ciągu DK32 (ok. 3,1 km, ok. 65,6 mln zł, oddanie II kw. 2024 r.),

- Żodynia w ciągu DK32 (ok. 3,3 km, ok. 32,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.).

Obwodnice w województwie lubelskim:

- Dzwoli wraz z rozbudową DK47 na odc. Janów Lubelski – Frampol (długość obwodnicy to ok. 2,7 km, a łącznie z przebudową DK74 12, wartość ok. 190,4 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Gorajca w ciągu DK74 (ok. 6,7 km, ok. 119 mln zł, oddanie II kw. 2027 r.).

Obwodnice w województwie mazowieckim:

- Lipska w ciągu DK79 (ok. 6,4 km, ok. 110 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Pułtuska w ciągu DK61 (ok. 19,8 km, ok. 442,2 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.).

Obwodnice w województwie podlaskim:

- Suchowoli w ciągu DK8 (ok. 15,1 km, ok. 249,1 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.),

- Sztabina w ciągu DK8 (ok. 4,2 km, ok. 134,8 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.).

Obwodnice w województwie zachodniopomorskim:

- Gryfina w ciągu DK31 (ok. 5,5 km, ok. 75 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.),

- Szczecinka w ciągu DK20 (ok. 4,4 km, ok. 106,6 mln zł, oddanie II kw. 2025 r.).

Obwodnice w województwie lubuskim:

Strzelec Krajeńskich w ciągu DK22 (ok. 7,3 km, ok. 78 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.).

Obwodnice w województwie świętokrzyskim:

Wąchocka w ciągu DK42 (ok. 11,7 km, ok. 283,7 mln zł, oddanie IV kw. 2024 r.).

Obwodnice w województwie warmińsko-mazurskim:

Gąsek w ciągu DK65 (ok. 3,2 km, ok. 77 mln zł, oddanie II kw. 2027 r.).

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na realizację dziewięciu obwodnic o łącznej długości 72 km:

Krosna Odrzańskiego w ciągu DK29, o długości 11,4 km, woj. lubuskie, Szwecji w ciągu DK22 o długości ok. 4,2 km, woj. zachodniopomorskie, II etap obwodnicy Sanoka w ciągu DK28, o długości ok. 3 km, woj. podkarpackie, Białobrzegów w ciągu DK8, o długości ok. 3,4 km, woj. podlaskie, Rusinowa w ciągu DK22, o długości 4,5 km, woj. zachodniopomorskie, Kroczyc w ciągu DK78, o długości ok. 9,1 km, woj. śląskie, Głogowa w ciągu DK12, o długości 18,5 km, woj. dolnośląskie, Wałcza w ciągu DK22, o długości 13,3 km, woj. zachodniopomorskie, Stargardu w ciągu DK20, o długości 4,5 km, woj. zachodniopomorskie.

Te obwodnice dostaną dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu

Przyszłe obwodnice będą posiadały określone parametry. Wszystkie trasy będą należeć do kategorii dróg klasy GP, czyli głównych ruchu przyspieszonego. Większość z nich będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku, jednak w obszarach zurbanizowanych, gdzie spodziewane jest duże natężenie ruchu, zostaną zbudowane trasy dwujezdniowe. W układzie dwujezdniowym powstaną więc obwodnice między innymi dla: Wąchocka (DK42), Nowego Targu (DK49), Chrzanowa i Trzebini (DK79), Olsztyna i Dywit (DK51), Kalisza (DK25), Pułtuska (DK61), Głogowa (DK12) oraz Legnicy (DK94).