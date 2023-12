Nowy obowiązek na drogach w 2024 roku. Czarna skrzynka w samochodzie

Nowa norma Euro 7 niesie ze sobą zmiany dotyczące poziomów emisji zanieczyszczeń (takich jak: tlenki azotu, cząstki stałe, tlenek węgla i amoniak) dla samochodów osobowych. Po zmianach wejdą też bardziej rygorystyczne limity dla autobusów i ciężarówek.

Jednak restrykcje zapisane w dokumentach o Euro 7 dotyczą nie tylko szkodliwych związków ulatujących z rury wydechowej. Limitem objęto też poziom emisji pyłów m.in. zklocków czy tarcz hamulcowych. I okazuje się, że właśnie tu producenci samochodów poczuli biznes. Jakim cudem?

Reklama

Nowe wyposażenie samochodu. Każdy producent z własnym oprogramowaniem czarnej skrzynki?

– Bacznie przyglądamy się nowej regulacji Euro 7, która ma na celu ustanawiać wartości graniczne dla pojazdów. Komisja Europejska zamierza zaostrzyć środki zapobiegające manipulacjom w odniesieniu do części zamiennych związanych z emisjami, co samo w sobie nie jest złą inicjatywą. Dowiedzieliśmy się jednak, że KE chce pozostawić całkowicie wolną rękę producentom samochodów, aby ci wdrożyli własne wymagania dotyczące tzw. czarnych skrzynek – powiedziała dziennik.pl Sylvia Gotzen, dyrektor generalna FIGIEFA podczas kongresu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM).

Reklama

Czarna skrzynka w samochodzie od lipca 2024. Po co jest, jakie dane zbiera?

Czarna skrzynka (rejestrator EDR) stanie się obowiązkowa od 7 lipca 2024 roku w każdym nowo rejestrowanym aucie na terenie Unii Europejskiej (bez względu na to, kiedy samochód był wprowadzony do sprzedaży). Zadaniem czarnej skrzynki będzie zbieranie informacji nie tylko na temat stanu pojazdu i jego układów w chwili wypadku, ale także na krótko przed i po zdarzeniu. Rejestrator zapisze w pamięci sekwencję czynności kierowcy na ok. 5 sekund przed kolizją. Spis rejestrowanych czynników obejmuje:

prędkość jazdy,

stopień otwarcia przepustnicy i prędkość obrotową silnika,

użycie hamulca,

ruchy kierownicą,

aktywację systemów ABS i ESP,

użycie pasów bezpieczeństwa,

stan pokładowych systemów wspomagających kierowcę, m.in. czy były aktywowane, czy wyłączone.

aktywację poduszek powietrznych,

położenie przednich foteli,

działanie tempomatu

zmiany prędkości poprzecznej i wzdłużnej w trakcie kolizji lub wypadku,

kąt przechyłu pojazdu,

ciśnienie w kołach.

Dane zebrane przez czarne skrzynki mają trafiać do instytucji zajmujących się analizowaniem wypadków lub kolizji i poprawą bezpieczeństwa na drogach. To dobre rozwiązanie. Jednak Sylvia Gotzen wskazała też na zagrożenie związane z serwisowaniem i naprawą samochodów.

Naprawa samochodu z czarną skrzynką? Koncerny już były w ogródku…

– Jeśli jako niezależni producenci części, niezależni dystrybutorzy lub niezależne warsztaty, nie otrzymamy informacji dotyczących interoperacyjności, nasze części nie zostaną uznane przez system pojazdu. Innymi słowy – jeśli nie spełnimy wymogów interoperacyjności, części zamienne zostaną odrzucone przez system pokładowy samochodu – wyjaśniła Gotzen. – Bez kodów aktywacyjnych dla tych części warsztat nie będzie mógł dokonać naprawy przy użyciu konkurencyjnych części zamiennych – wskazała szefowa Federacji. Czy coś da się z tym zrobić?

Gotzen przyznała, że problem zgłoszono KE. Parlament Europejski również dostrzegł to zagrożenie i wprowadził poprawki do normy Euro 7, tak aby uwzględniała potrzeby rynku wtórnego. Teraz pozostaje czekać na efekty do lipca 2024 roku - wtedy okaże się, czy eurodeputowani przychylą się do wniosku Federacji.

Trwa ładowanie wpisu

Kiedy wejdzie nowa norma Euro 7?

Nowa norma Euro 7 dla samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wejdzie w życie od 1 lipca 2030 r. (a nie od początku 2025 r., jak proponowała Komisja Europejska), natomiast dla autobusów i pojazdów ciężarowych – od 1 lipca 2031 r.