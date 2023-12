Piaseczyńscy policjanci dostali informację o dziwnie zachowującym się kierowcy Renault Laguny. Mężczyzna faktycznie sprawiał wrażenie nie do końca mającego kontakt z rzeczywistością, ale to nie przeszkodziło mu w tym, by podjąć z funkcjonariuszami próbę negocjacji. 41-latek zaproponował więc hojnie, żeby w zamian za 500 zł policjanci odstąpili od czynności służbowych, ale to był… już jego ostatni "dobry" pomysł tego dnia. Potem zaczęły się poważne kłopoty