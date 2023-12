Kod 01.06 w prawie jazdy

Prawo jazdy zawiera komplet informacji o kierowcy. W dokumencie znajdziemy m.in. dane osobowe, posiadane uprawnienia i datę ich uzyskania. Nieco niżej, w rubryce nr 12 znajdują się tajemnicze kody, a 01.06 jest jednym z najczęściej występujących. Mówi on o wadzie wzroku i zobowiązuje kierowcę do jazdy w okularach lub soczewkach. Kierowcy często ignorują ten wymóg lub, w przypadku gdy wada nie jest duża, zapominają nawet, że w ich prawie jazdy znajduje się takie ograniczenie. To duży błąd, bo prowadzenie auta bez okularów bądź soczewek dla policji oznacza to samo, co jazda bez uprawnień.

Mandat za brak okularów - szokująca kwota

Jazda bez okularów lub soczewek w przypadku kierowców ze stwierdzoną wadą wzroku zawsze wiązała się z mandatem. Od 2022 roku jego wysokość jest bardzo wysoka, bo mandat za jazdę bez uprawnień to aż 1500 zł! Punktów karnych za to wykroczenie nie przewidziano - formalnie nie da się przecież nałożyć ich na kierującego bez prawa jazdy i tak też dzieje się w przypadku tych, którzy mają uprawnienia kat. B, ale prowadzą bez wymaganych okularów lub soczewek.

Pieniężne konsekwencje mogą nas spotkać w przypadku standardowej kontroli drogowej, ale jeszcze mniej wesoło będzie również w sytuacji, w której będziemy uczestniczyć w kolizji lub innym zdarzeniu drogowym. Wada wzroku nieskorygowana okularami będzie dla ubezpieczyciela argumentem, który mocno obciąży nas w razie wypadku i może stać się powodem do regresu ubezpieczeniowego. Krótko mówiąc - towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci poszkodowanemu przez nas kierowcy szkodę z OC, ale może skorzystać z prawa zwrócenia się do nas z żądaniem zwrotu odszkodowania - w końcu w świetle prawa, w chwili spowodowania kolizji bądź wypadku prowadziliśmy pojazd bez uprawnień. W takim scenariuszu nie działa oczywiście również ubezpieczenie AC.

Inne kody w prawie jazdy

Zdarza się, że kierowcy nie pamiętają nawet, czy podczas wyrabiania prawa jazdy stwierdzono u nich wadę wzroku. Kod 01.06, o którym mówimy jest widoczny w prawie jazdy, w rubryce nr 12, gdzie wypisane są ograniczenia dotyczące naszej sprawności. Jakie inne kody dotyczące wad wzroku mogą pojawić się w dokumencie? Odpowiednie liczby wskazują na to, że wymagana jest jazda:

01.01 – w okularach korekcyjnych;

01.02 – w soczewkach kontaktowych;

01.05 – z przepaską na oku;

01.06 – w okularach korekcyjnych lub w soczewkach kontaktowych;

01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku.

Jak widać, różnicowane może być nawet to, czy powinniśmy stosować okulary czy soczewki.

Wśród innych popularnych kodów warto wymienić m.in. kody zaczynające się od 02, mówiące o wymaganej korekcie słuchu, kody 03 mówiące o protezach lub szynach ortopedycznych kończyn, ale i wyższe kody 71 (wtórnik prawa jazdy), 95 (potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej) czy 96 (potwierdzenie posiadania uprawnień do kierowania zespołem pojazdów).