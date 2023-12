W powiecie płockim doszło do niebezpiecznego, ale i dość nietypowego zdarzenia: otóż sprawca kolizji nie miał uprawnień do kierowania, na dodatek dało się od niego wyczuć woń alkoholu. To wszystko to na razie – niestety – taki nasz polski standard, w tym przypadku na koniec okazało się dodatkowo, że mężczyzna wsiadł za kierownicę z… nogą w gipsie. W wyniku kolizji cztery osoby trafiły do szpitala