Nowy SUV Mitsubishi - co to za model?

Japończycy zapowiadają premierę w segmencie C-SUV. Nowe Mitsubishi już niebawem ujrzy światło dzienne, a następnie dołączy do oferty marki. Będzie to samochód z elektrycznym napędem, a jeśli dokładnie przyjrzymy zdjęciu, które opublikowała marka, wiemy już czego mniej więcej możemy się spodziewać.

Nowy elektryczny SUV Mitsubishi będzie bowiem autem, które bazuje na zaprezentowanym nieco wcześniej modelu Renault. To już trzecia taka propozycja w gamie. Nowe ASX i Colt bazują bowiem odpowiednio na Renault Captur i Clio. Japoński producent nie kryje, że więzy krwi są w przypadku nadchodzącego auta dość bliskie. Nowy model zostanie opracowany przez Ampere czyli należącą do Renault spółkę zajmującą się pojazdami elektrycznymi i oprogramowaniem. Warto dodać, że Mitsubishi Motors Corporation jest dużym udziałowcem spółki - wkład japońskiej korporacji sięga 200 milionów euro.

Zapowiedź nowego Mitsubishi - co wiemy?

Grafika zwiastująca premierę nie zdradza zbyt wiele, ale nie ulega wątpliwości, że auto będzie bardzo bliskim krewnym Renault Scenic. Kształt świateł widoczny na teaserze daje nadzieje, że zmieni się nieco więcej niż znaczki - LED-owe lampy mogą wyglądać nieco inaczej niż w SUV-ie francuskiej marki.

Pokrewieństwo widać jak na dłoni gdy spojrzymy na boczną linię auta. Szczegóły są zręcznie ukryte przez grafików, ale wystarczy rozjaśnić nieco zdjęcie opublikowane przez Mitsubishi, by zauważyć, że identycznie wyglądają m.in. linia szyb, klamka ukryta w słupku C czy niektóre przetłoczenia. Dla porównania - tak prezentuje się Mitsubishi na grafice po lekkim rozjaśnieniu, w porównaniu z Renault Scenic, które mieliśmy okazję oglądać na żywo.

Bazą dla nowego modelu będzie płyta podłogowa, która posłużyła już do stworzenia Renault Megane E-Tech to platforma zwana AmpR Medium (wcześniej CMF-EV), która daje dość szerokie możliwości w kwestii wyboru podzespołów i rozmiarów baterii. Najbardziej prawdopodobne jest jednak zaczerpnięcie rozwiązań ze Scenica. Dla przypomnienia, we francuskim modelu dostępne będą elektryczne silniki o mocy 170 KM i 230 KM. Bazowy akumulator ma pojemność 60 kWh (około 420 km zasięgu), a większa bateria oferuje 87 kWh i zasięg nawet 620 km.

Nowe Mitsubishi - kiedy premiera?

Mitsubishi nie chwali się jeszcze konkretną datą wprowadzenia modelu do oferty. Plany marki wskazują na to, że rynkowego debiutu nowego SUV-a na prąd możemy spodziewać się pod koniec 2024 lub na początku 2025 roku.