Jak przewozić psa lub kota w samochodzie?

Podróżowanie ze zwierzakami bywa wymagające i choć w przepisach nie ma określonych konkretnych rozwiązań i wymogów, Kodeks drogowy i ustawa o ochronie zwierząt podpowiadają, czym kierować się, gdy ruszamy w trasę z pupilami. Właściciele psów i kotów muszą zadbać o kilka podstawowych rzeczy, by nie narażać się na mandat, ale przede wszystkim by nie ryzykować zdrowiem bądź życiem zwierzaków w razie wypadku lub nawet niewielkiej kolizji.

Przewożenie zwierząt w aucie - co mówią przepisy?

Weźmy jednak pod lupę zapisy ustawo Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o ochronie zwierząt - te akty prawne częściowo wyjaśniają, jakie są wymagania dotyczące przewożenia zwierzaków w aucie. Art. 60 pkt 1 Kodeksu drogowego mówi: zabrania się używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim. Śmiało można więc uznać, że przewożenie zwierząt luzem jest niezgodne z przepisami. Nieprzypięty pies lub kot, podczas gwałtownego hamowania może nie tylko doznać krzywdy, ale i wyrządzić ją pasażerom znajdującym się w pojeździe. Jedne zwierzaki lubią podróżować, a inne - nie do końca, stąd kolejną obawą może nieprzewidywalne zachowanie psa lub kota. Ze względu na przepisy, ale i zdrowy rozsądek, lepiej nie ryzykować więc przewożenia na kolanach lub luzem, np. na tylnej półce lub kanapie.

Art. 6 ust. 2 Ustawy o ochronie zwierząt dodaje kolejny argument za wożeniem zwierząt w specjalnie przeznaczonych do tego akcesoriach. Treść aktu mówi bowiem, że transport zwierząt, przenoszenie lub przepędzanie zwierząt w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres są przestępstwem. Art. 1 ust. 2 z kolei określa, że w sprawach nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rzeczy. Pies lub kot, podobnie jak ładunek, musi być umieszczony i zabezpieczony tak, by nie utrudniał kierowania pojazdem, nie zasłaniał nam drogi i nie zmieniał samoczynnie położenia np. na zakrętach lub podczas przyspieszania i hamowania.

Jak wozić psy i koty w aucie?

Zarówno prawo, jak i troska o pupila nakazuje więc transport w odpowiedni sposób, z odpowiednimi akcesoriami, takimi jak szelki i pasy. Zwierzaki powinny podróżować przypięte, podobnie jak ludzie. Na rynku jest dostępnych mnóstwo akcesoriów, które pozwolą nam w bezpieczny sposób przewozić domowe zwierzęta, choć nie ma co ukrywać - rynek skupiony jest głównie na psach. W sklepach znajdziemy m.in. podkładki, dzięki którym niewielkie psy mogą podróżować widząc to, co za oknem. Popularne są również specjalne szelki z możliwością przypięcia do pasów bezpieczeństwa. Większe psy skorzystają także na specjalnych matach, którymi przykrywa drugi rząd siedzeń i tylne części oparć foteli przednich, w praktyce tworząc mały pokoik do podróżowania. Przy wyborze akcesoriów warto zwrócić uwagę, czy gwarantują one możliwość przypięcia zwierzaka pasami.

Co z kotami? Niezależna natura tych zwierząt sprawia, że w ich przypadku jest nieco trudniej. Mało który kot lubi podróżować, a co dopiero czuć na sobie szelki czy inne elementy uprzęży. W przypadku kotów sprawdzą się m.in. transportery, które da się przypiąć pasami lub specjalne miękkie torby do podróżowania.

Podróż z psem lub kotem - o czym pamiętać?

Zwierzętom przed podróżą nie należy dawać większych posiłków. Należy też pamiętać, że każdy pies i każdy kot może znosić jazdę samochodem inaczej. Jedne zwierzaki to uwielbiają, a inne - nie znoszą. Choroba lokomocyjna, głośno grające radio, intensywny zapach, gorące powietrze z nawiewów - tak naprawdę wszystko, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni może okazać się problemem dla naszego zwierzaka i warto być z tego powodu wyrozumiałym.

Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie zwierzaków powinno stać na pierwszym miejscu. Gdy priorytetowe zagadnienia mamy już z głowy, dobrze jest zadbać także o samochód. W łatwym sprzątaniu pomogą wspomniane już wyżej maty, które chronią obicia foteli i tapicerkę nie tylko przed pazurami, ale i przed sierścią oraz brudem - jesienią wystarczy krótki spacer, by błoto dostało się do wnętrza. W razie potrzeby, włosy i sierść z foteli łatwo można usunąć rolką do ubrań.