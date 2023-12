Prawo jazdy dla seniorów jednak na dłużej?

Skrócenie ważności prawa jazdy dla seniorów stało się gorącym tematem w ostatnich dniach. Wszystko przez projekt zmian, który zakładał, że kierowcy powyżej pewnego wieku będą musieli odnawiać uprawnienia nawet co roku, a przedłużenie ważności prawa jazdy będzie uzależnione od wyników obszernych badań. Wszystko wskazuje na to, że tak się nie stanie. W tej kwestii unijny kurs zostanie złagodzony, bo w przyjętych w poniedziałek (4 grudnia) wspólnych stanowiskach znalazł się zapis, który pozwala państwom członkowskim decydować o ograniczeniach dla seniorów we własnym zakresie.

Nie będzie obowiązkowych badań dla starszych kierowców?

Nie oznacza to jednak, że obowiązkowe badania i skrócony termin ważności uprawnień nie zaczną obowiązywać. Stanowisko Rady Europejskiej wiąże się jednak z dobrowolnością wprowadzania zmian i pozwoli krajom Unii decydować o ewentualnych ograniczeniach samodzielnie. To wynik sprzeciwu reprezentantów państw takich jak Belgia, Niemcy czy Austria. Jak przekonywał m.in. waloński wicepremier Georges Gilkinet, gdyby wszyscy jeździli tak ostrożnie jak seniorzy, na drogach byłoby znacznie mniej wypadków.

Wcześniej mówiło się o m.in. o skróceniu ważności uprawnień dla seniorów za kółkiem - w 2024 roku wejść w życie miały przepisy, które nakładałyby na państwa członkowskie Unii konieczność weryfikowania zdolności do prowadzenia dla posiadaczy praw jazdy, którzy ukończyli 65 lat. Badania miałyby się odbywać co 5 lat, a następnie coraz częściej, wraz z wiekiem. W założeniach projektu chodziło o sprawdzanie motoryki, szybkości reakcji i badania psychologiczne.

Nie będzie rewolucji dla seniorów. Oberwie się za to młodym

Jak czytamy w informacji opublikowanej przez Radę Europejską, wspólnota opowiedziała się za zmianami m.in. dla początkujących kierowców. Projekt przyjęty w poniedziałek wprowadza cztery główne nowe elementy do obecnych przepisów:

europejski system dla początkujących kierowców umożliwiający jazdę w towarzystwie innego kierowcy po uzyskaniu prawa jazdy w wieku 17 lat

po uzyskaniu prawa jazdy w wieku 17 lat bardziej rygorystyczne warunki prowadzenia pojazdu dla początkujących kierowców przez pierwsze 2 lata (lub dłużej w zależności od państwa członkowskiego)

przez pierwsze 2 lata (lub dłużej w zależności od państwa członkowskiego) mobilne prawo jazdy jako część europejskiego portfela tożsamości cyfrowej

jako część europejskiego portfela tożsamości cyfrowej stosowanie samooceny medycznej jako wstępnego etapu przed badaniem lekarskim dotyczącym zdolności do kierowania pojazdami.

- Dokonuje się zmiana paradygmatu w odniesieniu do europejskich przepisów o prawach jazdy. Nowe przepisy nie tylko usprawnią wzajemną pomoc między państwami członkowskimi, by ułatwić identyfikację danej osoby i egzekwowanie mandatów, lecz także zwiększą bezpieczeństwo na europejskich autostradach i na osiedlowych drogach w całej UE - tak skomentował planowane reformy Óscar Puente, hiszpański minister transportu i zrównoważonej mobilności.

Kiedy nowe przepisy?

Na określenie tego, kiedy nowe przepisy wejdą w życie, przyjdzie jeszcze czas. Warto tu bowiem przypomnieć, że opisywane nowości to projekt Rady Europejskiej, która wyznacza kierunki i określa wspólnotowe priorytety. Uchwalaniem prawa zajmuje się z kolej Parlament Europejski, do którego zostaną skierowane projekty legislacyjne.

Wszystkie opisywane zmiany mają przybliżyć wspólnotę do realizacji wizji zero - ambitnego celu osiągnięcia zerowej liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych na unijnych drogach. W ramach polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE wyznaczony został średnioterminowy cel dotyczący zmniejszenia liczby wypadków o 50% do 2030 roku.