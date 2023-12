Piła: Pijany instruktor nauki jazdy

Wygląda na to, że kursant będzie musiał poszukać nowego instruktora. 76-latek, który prowadził praktyczne zajęcia został zatrzymany do kontroli drogowej. Jej wynik przekreślił szansę na wykonywanie zawodu i może skończyć się poważnymi konsekwencjami, z karą pozbawienia wolności włącznie.

St. sierż. Magdalena Mróz z pilskiej policji poinformowała, że w poniedziałek rano funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli samochód marki KIA oznaczony literą "L". Pojazd prowadził 19-latek, który uczył się jeździć.

Instruktor w "elce" prowadził zajęcia po pijaku

W aucie, obok młodego człowieka siedział 76-letni instruktor. Nie byłoby w tym nic niespotykanego gdyby nie fakt, że policjanci wyczuli od nauczyciela woń alkoholu - zaznaczyła.

Przeprowadzone badanie wykazało, że przypuszczenia były właściwe. Instruktor był pijany - miał w organizmie ponad pół promila alkoholu. Policjanci zatrzymali jego uprawnienia do kierowania pojazdami, gdyż zgodnie z przepisami instruktor podczas prowadzonej przez siebie lekcji jest traktowany jak kierujący. Oznacza to również, że 76-latek odpowie według zaostrzonych niedawno przepisów - za jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Kary dla pijanych kierowców

Od 1 października art. 178a. § 1. Kodeksu karnego brzmi następująco: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeszcze poważniejsze konsekwencje czekają na tych, którzy w stanie nietrzeźwości spowodują wypadek lub, co gorsza, doprowadzą do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu u innego uczestnika ruchu. Wypadek po pijaku wiąże się teraz z minimalną karą 3-letniego pozbawienia wolności. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym sprawca pójdzie do więzienia na minimum 5 lat. Maksymalny wymiar kary wynosi zaś aż 16 lat więzienia.