Śrem: Pościg za 73-latkiem

Policjanci ze Śremu otrzymali informację o kierowcy Mercedesa, który stwarza zagrożenie na drodze i prawdopodobnie jest pijany. Parę chwil później, mundurowi z drogówki zauważyli pojazd, o który chodziło i dali jego kierowcy sygnał do zatrzymania się. Mężczyzna siedzący za kierownicą nie zamierzał jednak stawać po dobroci - od razu zaczął uciekać przed mundurowymi.

Kierowca stwarzał zagrożenie dla innych uczestników ruchu, wyprzedzał niemal spychając inne auta z drogi i w końcu doprowadził do nieuniknionego - przy dużej prędkości wjechał w tył innego auta, powodując serię wypadków i kolizji.

Kierowca uciekał przed policją, doprowadził do wypadku

Niedoszły uciekinier w Mercedesie najechał na tył dostawczego Peugeota, który zmienił kierunek jazdy i uderzył w prawidłowo jadącego Forda. Peugeot zjechał do rowu i dachował, ale na tym seria kolizji się nie skończyła. Kierujący Mercedesem uderzył jeszcze w jadącego w tym samym kierunku Fiata, a kierowca Volkswagena T6, by uniknąć czołówki z Mercedesem, zjechał na pobocze, gdzie został uderzony odłamkami zderzających się pojazdów. Mercedes, którego kierowcę goniła policja, przemieścił się na przeciwległy pas ruchu, zjechał ze skarpy i zatrzymał się na przydrożnym polu uprawnym. Jego zapał do ucieczki był godny podziwu - mężczyzna próbował jeszcze oddalić się pieszo, ale w tej dyscyplinie nie miał już szans.

73-latek był agresywny

Zatrzymanym okazał się być 73-letni mieszkaniec gminy Dolsk. Agresywny mężczyzna odmówił poddania się badaniu alkomatem, choć z relacji mundurowych wynika, że czuć było od niego woń alkoholu. W szpitalu musiał jednak oddać krew do badań, które wykażą, czy podczas swojej próby ucieczki był pijany. Kierowca, który doprowadził do wielu kolizji i stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu nie wykonywał również poleceń mundurowych i trafił do aresztu. Zostało mu zatrzymane prawo jazdy, a zniszczony Mercedes trafił na strzeżony parking. 73-latek odpowie przed sądem -za popełnione przestępstwa i zarejestrowane wykroczenia grozi mu nie tylko grzywna, ale i odsiadka.

W wyniku kolizji, drobnych obrażeń ciała doznał kierujący Peugeotem, który trafił do szpitala, a po badaniach został zwolniony do miejsca zamieszkania.