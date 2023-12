6-latka potrącona przez samochód. Dziewczynka spadła z sanek

Pechowy wypadek w Puławach, w województwie lubelskim. Jak informuje policja, sześciolatka jechała na sankach, które ciągnął jej 64-letni dziadek. Podczas przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych dziewczynka spadła, a następnie została potrącona przez samochód. Kom. Ewa Rejn-Kozak z KPP w Puławach podała, że do zdarzenia doszło na ul. Partyzantów w niedzielę po godz. 17.

Kierujący mercedesem 37-latek nie zdążył wyhamować i potrącił dziecko – powiedziała policjantka.

Wypadek w Puławach. Potrącona 6-latka

Opis wypadku brzmi dramatycznie, ale informacje wskazują na to, że tym razem skończyło się na niewielkich urazach i strachu. Przytomną sześciolatkę wyciągnięto spod samochodu. Z przytoczonych w komunikacie słów policjantki wynika, że dziewczynka doznała potłuczeń ciała i pozostała na obserwacji w szpitalu.

Na razie nie wiadomo dokładnie, jak doszło do potrącenia i jakie były jego główne powody. Policja informuje, że zarówno kierowca Mercedesa, jak i dziadek opiekujący się 6-latką byli trzeźwi. Funkcjonariusze będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia - od ustaleń zależy m.in. to czy kierowca zostanie ukarany mandatem. Jest na to bardzo duża szansa - do zdarzenia doszło bowiem na przejściu dla pieszych, a te wymagają od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności.

Mandat za potrącenie pieszego

Przepisy określają potrącenie pieszego jako wykroczenie (gdy nie ma rannych lub ofiar śmiertelnych) lub przestępstwo (w pozostałych przypadkach). Za potrącenie pieszego można dostać nawet 2500 złotych mandatu oraz 15 punktów karnych. Jeszcze wyższe kwoty może orzec sąd. Zapisy pozwalające nałożyć odpowiednie kary znajdują się w art. 86 Kodeksu wykroczeń oraz art. 177 Kodeksu karnego.