Toyota Hilux w wersji elektrycznej

Niewiele jest aut, które słyną z niezawodności i trwałości, tak jak Toyota Hilux. Jest spora szansa, że ceniony wół roboczy i całkiem dzielny w terenie pickup doczeka się nowej wersji. Inżynierowie z Australii i Tajlandii opracowali prototyp, który Toyota pokazuje światu w formie zapowiedzi. Chodzi o elektryczną Toyotę Hilux BEV Revo Concept.

Toyota Hilux BEV Revo Concept

Wygląda na to, że przed elektryfikacją nie ma ucieczki, nawet jeśli mówimy o samochodzie takim, jak Hilux. Nie będzie to pierwszy elektryczny pickup na rynku, ale z pewnością pierwsza taka Toyota. Stanie się tak oczywiście jeśli auto wejdzie do produkcji seryjnej - na razie trwają testy drogowe prototypowego egzemplarza opracowanego na Antypodach. Co ciekawe, biorą w nich udział wybrani klienci (chodzi prawdopodobnie o dużych, cenionych odbiorców flotowych) których zaproszono do podzielenia się opinią o elektrycznej wersji Hiluxa. Japoński producent ma też ambitne plany dotyczące wodorowej wersji, ale po kolei…

Elektryczny pickup Toyoty

Najważniejszych rynkiem dla elektryków jest Europa, ale to zespół inżynierów z Australii i Tajlandii stworzył prototypową Toyotę Hilux BEV Revo Concept. Na razie opis pojazdu jest dość skąpy, ale wiceprezes ds. sprzedaży, marketingu i franczyzy w Toyota Motor Corporation Australia chwali koncepcyjne auto i zapowiada świetne osiągi:

Całkowicie elektryczny układ napędowy prototypu zapewnia imponujący moment obrotowy, jakiego normalnie można oczekiwać od silnika wysokoprężnego. Elektryczny Hilux jest napędzany zelektryfikowanymi technologiami Toyoty w tym akumulatorami, silnikami, falownikami i jednostkami sterującymi mocą, opracowanymi przez ponad 25 lat - powiedział Sean Hanley.

Dla przypomnienia, obecnie oferowany Hilux może mieć pod maską wysokoprężną jednostkę 2.4 D-4D o mocy 150 KM lub motor 2.8 D-4D o mocy 204 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Na tę chwilę nie wiadomo, jaki mógłby być zasięg elektrycznej wersji. Toyota nie chwali się też konkretami w kontekście pojemności baterii, ale zapowiada, że doświadczenie zaczerpnięte z wielu lat pracy nad hybrydami, zaprocentuje również przy okazji tworzenia aut typu BEV.

Nie tylko prąd - wodorowy Hilux nadal w grze?

Toyota na każdym kroku podkreśla, że jej zdaniem droga do bezemisyjnej, zrównoważonej mobilności nie opiera się wyłącznie na bateryjnym napędzie elektrycznym. Nie inaczej jest w przypadku kultowego pickupa - nad przeszczepieniem wodorowego napędu z Toyoty Mirai pracują inżynierowie z Wielkiej Brytanii. W zakładach Toyota Manufacturing UK (TMUK) w Derby ciągle rozwijany jest projekt, w którym trzy zbiorniki miałyby zapewnić zasięg ponad 600 km na jednym tankowaniu. Prace są zaawansowane - zbudowano już 10 prototypowych egzemplarzy wodorowego Hiluxa, które posłużą do przeprowadzenia rygorystycznych testów bezpieczeństwa i niezawodności, wymaganych przed rozpoczęciem produkcji - może to nastąpić już w drugiej połowie dekady.