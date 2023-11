MG Motor to brytyjska marka należąca do chińskiego koncernu SAIC. W Polsce właśnie rusza z biznesem i siecią sprzedaży. Do wyboru są dwa spalinowe SUV-y - 4,6-metrowy MG HS i krótszy o 30 cm MG ZS oraz elektryczny hatchback MG4. "Do 2025 roku poszerzymy ofertę do 10 modeli, w tym pojawi się rewolucyjny model MG Cyberster" - powiedział dziennik.pl Soma Tóth z SAIC Motor Central and Eastern Europe. Ceny i gwarancja?