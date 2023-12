Niedawno "latał bokiem" po rondzie, teraz potrącił pieszą

O popisach 19-letniego kierowcy BMW na rondzie w Zielonej Górze pisaliśmy jakiś czas temu TUTAJ. Wtedy ganiliśmy pomysł, ale zauważyliśmy, że młody człowiek przejawia oznaki talentu, bo przyzwoicie "ogarnia" technikę jazdy autem z tylnym napędem. No to teraz wszelkie pochwały odwołujemy: ten sam 19-latek tym samym BMW krótko potem potrącił prawidłowo idącą nastolatkę. To chyba na razie powinno przyhamować jego błyskotliwą "karierę".

Zgłoszenie dotyczące potrącenia nastolatki na ulicy Modrzewiowej w Zielonej Górze wpłynęło do dyżurnego komendy miejskiej w środę około godziny 8 rano. Po przybyciu na miejsce policjanci z Zespołu Obsługi Zdarzeń Drogowych ustalili, że młody mężczyzna kierujący BMW nie dostosował prędkości do panujących warunków, co spowodowało, iż wpadł w poślizg i potrącił idącą do szkoły nastolatkę. Policjanci ustalili, że sprawcą jest ten sam młody mężczyzna, który wcześniej zasłynął jazdą w kontrolowanym poślizgu na rondzie.

Wpadł w poślizg przypadkowo, czy znów próbował sztuczek? To ustali sąd

Czy środowe zdarzenie było przypadkowe, czy też kierujący znowu specjalnie próbował wprowadzić pojazd w poślizg - to pytanie, które teraz będzie rozważać Sąd Rejonowy w Zielonej Górze. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 19-latka i złożyli wniosek o ukaranie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 19-latek został również obciążony 12 punktami karnymi. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, który może orzec karę grzywny nawet do 30 tysięcy zł. Służby nie podały w komunikacie informacji na temat stanu zdrowia potrąconej nastolatki, ale mamy nadzieję, że to z tego względu, iż nie odniosła ona poważnych obrażeń.