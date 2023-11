Młody kierowca plus BMW i już wiesz, że coś się będzie działo. Nie inaczej było tym razem, bo 19-latek w swojej "piątce" E39 postanowił sobie "polatać bokiem" po jednym z rond w Zielonej Górze. Popisy młodego kierowcy nagrały kamery monitoringu, a on sam otrzyma teraz nagrodę w postaci wysokiego mandatu. Szacujemy, że może to być spora część wartości jego auta