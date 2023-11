Toyota rozbiła bank i tnie ceny modeli z rocznika 2023

Toyota już sprzedała w Polsce więcej samochodów niż w całym 2022. Blisko co piąte nowe auto, które wyjechało w 2023 roku na drogi jest japońskiej marki. Do rekordowego wyniku ponad 75,6 tys. zarejestrowanych samochodów przyczyniła się Corolla (21,2 tys. egz.), która jest też najpopularniejszym nowym autem w kraju.

Teraz Japończycy postanowili podbić stawkę i obniżają ceny samochodów z rocznika 2023. Od zakończenia pandemii to pierwsza tak szeroko zakrojona akcja w salonach Toyoty. Rabaty sięgają nawet 21 tys. zł. Do tego jest bon o wartości 1000 zł na akcesoria oraz znakowanie auta technologią syntetycznego DNA w cenie. Producent zapewnia też krótki czas oczekiwania na zamówiony samochód. Jakie modele można upolować i za ile?

Toyota Corolla TS Kombi tanieje o 10 tys. zł. Hybryda 2.0 w cenie 1.8

Toyota Corolla tanieje we wszystkich wersjach nadwoziowych. Rabaty dotyczą też każdego rodzaju napędu. Stąd Corolla TS Kombi z 2023 roku kosztuje nawet o 10,4 tys. zł mniej wobec ceny katalogowej. Po uwzględnieniu zniżki podstawowe kombi z najpopularniejszą w Polsce 1.8-litrową hybrydą 5. generacji o mocy 140 KM to wydatek od 117 000 zł. Jednak ciekawszą opcją jest Toyota Corolla TS Kombi 1.8 Hybrid Comfort z pakietem Tech. Wyposażenie to m.in. inteligentny kluczyk, systemy Toyota T-Mate, 16-calowe alufelgi, ładowarka indukcyjna do telefonów, klimatyzacja automatyczna, 10,5-calowy ekran systemu Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze, 12,3-calowy wirtualny kokpit, kamera cofania, czujniki parkowania przednie i tylne. Taki samochód kosztuje od 126 900 zł.

Z kolei Corolla TS Kombi 2.0 hybrid/197 KM w promocji startuje z poziomu 129 900 zł. Tyle przed rabatem kosztowała słabsza hybryda z silnikiem 1.8.

Toyota Corolla TS kombi oferuje bagażnik o pojemności 596 l w wersji z napędem 1.8 Hybrid, a w wariancie 2.0 Hybrid jego kufer zapewnia 581 l. To więcej niż RAV4 (580 l). Po złożeniu kanapy możliwości transportowe kombi rosną do 1600 litrów.

Toyota Corolla 2023 hatchback - obniżka o 14,3 tys. zł. Wyposażenie?

Toyota Corolla 2023 hatchback to już rabat sięgający 14,3 tys. zł. Model wyprzedażowy z hybrydą 1.8 kosztuje od 112 100 zł. Te auta znikają dosłownie na pniu – 2-litrowa hybryda jest dostępna wyłącznie w wersji GR Sport z pakietem Dynamic – cena po obniżce startuje z poziomy 144 600 zł.

Łatwo dostępna jest Toyota Corolla 1.8 Hybrid Style, która na wyprzedaży kosztuje od 122 900 zł. Wyposażenie to m.in. 17-calowe felgi aluminiowe, chromowane listwy okienne, przyciemniane szyby, systemy Toyota T-Mate, tapicerka materiałowa z elementami skóry syntetycznej, inteligentny kluczyk, ładowarka indukcyjna do telefonów, klimatyzacja automatyczna, 10,5-calowy ekran systemu Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze, 12,3-calowy wirtualny kokpit, kamera cofania, czujniki parkowania przednie i tylne.

Toyota Corolla sedan taniej o 12 tys. zł

Toyota Corolla sedan z benzynowym silnikiem 1.5 i skrzynią manualną tanieje o 12 tys. zł. W efekcie auto w wersji Comfort z pakietami Tech i Style kosztuje 98 400 zł. W przypadku tej odmiany nadwoziowej, ale z hybrydą 1.8 przewidziano upusty do 10,1 tys. zł w zależności od poziomu wyposażenia.

Pod względem komfortu jazdy i kosztów eksploatacji zdecydowanie ciekawszą opcją jest Corolla 1.8 Hybrid Comfort z pakietem Tech – taki sedan kosztuje od 119 00 zł. W cenie inteligentny kluczyk, systemy Toyota T-Mate, 16-calowe alufelgi, ładowarka indukcyjna do telefonów, klimatyzacja automatyczna, 10,5-calowy ekran systemu Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze, 12,3-calowy wirtualny kokpit, kamera cofania, czujniki parkowania przednie i tylne.

Toyota Corolla 1.8 Hybrid czy 2.0 Hybrid? Jakie różnice?

Toyota Corolla po modernizacji na początku 2023 roku poza lepszymi multimediami i odświeżonym wnętrzem daje kierowcom dwie nowe hybrydy 5. generacji. Bazowa jest oparta na silniku benzynowym 1.8, zaś druga na jednostce 2.0 Dynamic Force. W obu układach wprowadzono poważne zmiany.

Najpopularniejsza hybryda 1.8 zapewnia 140 KM wobec 122 KM starszego napędu. Większa o 18 KM moc to przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,2 s, czyli szybciej o 1,7 s. Napęd hybrydowy 5. generacji z silnikiem 2.0 wytwarza 196 KM, czyli o 12 KM więcej. Efekt? Corolla 2024 z nowym sercem stała się szybsza o pół sekundy - od 0 do 100 km/h przyspieszy w 7,5 s.

Jak jeździ Toyota Corolla z nową hybrydą 1.8/140 KM i ile zużywa benzyny?

Corolla z hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków. Przy tym przez ok. 50 proc. czasu jazdy odcinkiem pomiarowym korzystała z trybu elektrycznego (EV). Super! Jednak dopiero próby porównawcze na torze pokazały kolosalne różnice między trzema różnymi generacjami hybrydowego napędu 1.8.

Hybrydowa Toyota Corolla 2024 ma nowy akumulator litowo-jonowy

Zmiany przeszedł również akumulator litowo-jonowy - jest mniejszy i o 14 proc. lżejszy od montowanego w napędach 4. generacji (w porównaniu z długo stosowaną baterią niklowo-wodorkową różnica w masie sięga 40 proc.). Jednocześnie o 14 proc. udało się zwiększyć moc baterii. To z kolei wymusiło udoskonalenie układu chłodzenia ogniw (teraz pracuje ciszej i powinien zapewnić dłuższa żywotność). Pochylono się nawet nad zmianą lepkości oleju w przekładni.

Toyota Corolla z hybrydą 1.8 - ile zużywa benzyny?

Podczas przyspieszania częściej do głosu dochodzi jednostka elektryczna – silnik benzynowy 1.8 wkracza do akcji nieco później i rzadziej niż w 4. generacji. Corolla z nową hybrydą 5. generacji procentowo dłużej jeździ dzięki silnikowi EV, a to przekłada się na niższe zużycie benzyny i wyższy komfort akustyczny w kabinie. Ruszaniu spod świateł czy manewrowaniu na parkingu dłużej towarzyszy cisza. W porównaniu do poprzedniej konstrukcji wyraźnie zyskała też zrywność i elastyczność. Na drodze nowa hybryda 1.8/140 KM jest bardzo ekonomiczna – wynik 4,5 l/100 km poza terenem zabudowanym nie wymaga specjalnych wysiłków.

Toyota Corolla z hybrydą 5. generacji ponad 80 proc. na silniku elektrycznym

A jak wypada wydajność? Do porównania stanęła Corolla z nowym napędem hybrydowym 1.8/140 KM, wcześniejsza Corolla Hybrid 1.8 (4. generacja technologii hybrydowej) oraz Auris Hybrid 1.8 korzystający z napędu 3. generacji. Samochody wyposażone w urządzenia do pomiarów telemetrycznych pięciokrotnie pokonały prawie 12-kilometrową trasę wytyczoną ulicami Poznania. Przejazdy po suchej nawierzchni w temperaturze kilku stopni powyżej zera zajmowały im średnio około 33 min. Corolla wyposażona w najnowszą 5. generację napędu hybrydowego uzyskała najlepsze wyniki. Podczas pięciu kolejnych przejazdów pomiary czasu jazdy w trybie EV wahały się w zakresie 77-83 proc., a średni wynik nowego auta to 80 proc. Poprzedni model uzyskał wyniki w zakresie 71-74 proc. czasu jazdy, ze średnią na poziomie 72 proc. Auris Hybrid 1.8 korzystał z samego silnika elektrycznego średnio przez 68 proc. czasu jazdy, a w kolejnych przejazdach system telemetryczny wskazywał od 67 proc. do 71 proc.

Toyota Yaris 2023 z silnikiem benzynowym tańsza o 11 tys. zł. Jakie wyposażenie?

Toyota Yaris 2023 z benzynowym silnikiem 1.0/72 KM także tanieje. Samochód w wersji Active kosztuje 65 900 zł, czyli o 11 tys. zł mniej od ceny regularnej. Dostępne są również ostatnie egzemplarze wersji Comfort (od 72 900 zł) której wyposażenie stanowi: kamera cofania, światła przeciwmgielne, inteligentne wycieraczki, kierownica obszyta skórą, 7-calowy ekran systemu multimedialnego, Apple CarPlay, Android Auto, układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia, asystent utrzymania pasa ruchu, inteligentny tempomat adaptacyjny, 8 poduszek powietrznych.

Toyota Yaris Cross 2023 - hybryda z silnikiem 1.5 tanieje

Toyota Yarisa Cross z rocznika 2023 tanieje w bogato wyposażonych wersjach Comfort, Executive oraz Adventure z napędem hybrydowym 1.5 i napędem 4x4 AWD-i. W wybranych konfiguracjach ceny ścięto nawet 7 tys. zł.

Toyota RAV4 2023 – silnik benzynowy 2.0 czy hybryda 2.5?

Toyota RAV4 2023 z silnikiem benzynowym 2.0 o mocy 173 KM, skrzynią CVT i napędem na przód w wersji Comfort z pakietem Style tanieje aż o 17,7 tys. zł – stąd japoński SUV kosztuje od 154 400 zł. Wyposażenie to m.in. 12,3-calowe cyfrowe zegary, 10,5-calowy ekran systemu Toyota Smart Connect, indukcyjna ładowarka, inteligentny kluczyk, 18-calowe felgi, elektryczna klapa bagażnika. Można też trafić ostatnie egzemplarze RAV4 z hybrydą 2.5 w odmianach FWD oraz AWD-i w wersjach Comfort i Executive.

Toyota Camry Executive - hybryda kusi ceną i wyposażeniem

Toyota Camry 2023 w wyprzedaży kosztuje od 163 500 zł, a maksymalny rabat sięga 20 900 zł. Limuzyna z 2,5-litrową hybrydą o mocy 218 KM, jest dostępna w trzech wersjach wyposażenia – Comfort, Prestige oraz Executive. Szczególnie ta ostatnia kusi ceną od 183 000 zł, a jej wyposażenie to m.in.: tapicerka skórzana, podgrzewane fotele przednie i kierownica, fotele przednie z elektryczną regulacją, ładowarka indukcyjna, inteligentny kluczyk, światła LED, 18-calowe felgi aluminiowe, system multimedialny z 9-calowym ekranem dotykowym, rozbudowane systemy Toyota T-Mate, w tym system monitorowania martwego pola w lusterkach, układ detekcji przeszkód, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z automatycznym hamowaniem.

Toyota Aygo X 2023 jest najtańsza

Toyota Aygo X w ofercie rabatowej kosztuje od 66 400 zł za auto z silnikiem 1.0 o mocy 72 KM w wersji Active. Wyprzedaż rocznika 2023 to też ostatni dzwonek za zakup limitowanej serii Undercover.

Nowa Toyota Prius i bZ4X - hybryda plug-in i samochód elektryczny w wyprzedaży 2023

Nowa Toyota Prius z hybrydą plug-in kosztuje od 188 900 zł za wersję Comfort. Elektryczna Toyota bZ4X to rabat sięgający 15 tys. zł bez względu na wybraną wersję. Wodorowa Toyota Mirai tanieje o 20 tys. zł.