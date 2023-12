Toyota Hilux 2024 w nowym wydaniu. Pierwszy raz silnik Diesla z hybrydą

Toyota Hilux to synonim pikapa. Ten samochód zdobył sławę nie tylko przez 55 lat służby w naprawdę ekstremalnych warunkach, ale także dzięki opinii auta trwałego, wręcz niezniszczalnego. Nawet ekipa "Top Gear" nie była w stanie go zepsuć. Hilux zawsze najlepiej czuł się poza drogami, unurzany w błocie po lusterka lub gnając przez pustynię…

Nie dziwi więc, że od 1968 roku na całym świecie Toyota sprzedała ok. 20 mln sztuk ośmiu generacji. W Polsce Hilux należy do najpopularniejszych modeli tej klasy. A teraz przyszła pora na kolejne wcielenie. W 2024 roku gama Hiluxa wzbogaci się o nowy napęd – silnik Diesla z układem Mild Hybrid 48V. Na co mogą liczyć kierowcy?

Oto nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V

Toyota podkreśla, że system Mild Hybrid 48V zaprojektowano specjalnie dla Hiluxa. Nowe rozwiązanie miękkiej hybrydy ma godzić dynamiczne osiągi z umiarkowanym spalaniem. Pierwsze skrzypce w takim zespole gra nowy silnik Diesla 2.8 (204 KM i 500 Nm).

Zamiast typowego alternatora mamy "rozrusznik-alternator" napędzany systemem paskowym od silnika spalinowego, który ładuje nową baterię litową 48V. Sama bateria jest na tyle mała i lekka (7,6 kg), że udało się ją schować pod tylnymi siedzeniami bez uszczerbku dla przestronności kabiny. Bateria 48V zasila również 12-woltowy układ za pomocą konwertera DC/DC. Bateria – podobnie jak tradycyjnych hybrydach Toyoty – jest ładowana podczas zwalniania. Przy całkowicie naładowanej baterii układ wspomaga silnik Diesla zastrzykiem do 16 KM mocy i 65 Nm momentu obrotowego. Efekt?

Silnik Diesla 2.8 plus elektryczne "doładowanie". Nowy pikap Toyoty lepiej przyspiesza i mniej pali

Zdaniem inżynierów Toyoty nowy Hilux Mild Hybrid 48V lepiej przyspiesza, sprawniej hamuje i jeździ płynniej. Ulepszony system start-stop pozwala na dłuższe wyłączanie silnika, co powinno zmniejszyć zużycie paliwa do 5 proc. w porównaniu z konwencjonalnym, niezelektryfikowany silnikiem Diesla. Przy tym spalinowe serce uruchamia się ciszej, ponieważ generator jest z nim stale połączony i w przeciwieństwie do konwencjonalnych systemów, nie korzysta z rozrusznika. To również umożliwia szybsze ponowne uruchomienie silnika.

Toyota Hilux Mild Hybrid 48V - miękka hybryda twardzielem w terenie

Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V zyskała też na zdolnościach terenowych. Dodatkowe 16 KM z silnika elektrycznego pozwala płynniej przyspieszać podczas pokonywania trudnych tras. Z kolei odzysk energii przy hamowaniu silnikiem wspiera manewry zjazdu - obroty biegu jałowego została obniżono z 720 do 600 obr./min, co ma ułatwić kontrolowanie auta.

Po raz pierwszy w Toyocie Hilux zastosowano system Multi-terrain Select. Układ domyślnie działa w trybie automatycznym, kierowca może jednak wybrać jeden z pięciu trybów: Żwir, Piasek, Błoto, Głęboki Śnieg lub Skały. Nowy Hilux Mild Hybrid 48V śmiało przejedzie też przez brody o głębokości do 70 cm (pomaga 31 cm prześwitu oraz kąty natarcia i zejścia na poziomie 29 i 26 stopni). I nie ma co się bać o akumulator – przypominamy, że zabezpieczono go w kapsule pod tylnym siedzeniem. Także napęd paskowy nie odmówi posłuszeństwa po zmoczeniu. Auto z nowym napędem może holować przyczepę o masie do 3,5 tony, a jego ładowność wynosi tonę.

Toyota Hilux Mild Hybrid 48V - nowe wyposażenie z wyższej półki

Razem z nowym dieslem wspomaganym miękką hybrydą Toyota serwuje najnowszy pakiet systemów wspomagających kierowcę. Rozszerzony układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia lepiej wykrywa pieszych nocą, rowerzystów w ciągu dnia oraz nadjeżdżające pojazdy lub pieszych na skrzyżowaniach podczas skręcania.

Z kolei poprawiony system ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, prócz namalowanych linii teraz wykrywa teraz krawędź drogi, a adaptacyjny tempomat z asystentem rozpoznawania znaków drogowych pozwala szybko dostosować prędkość w oparciu o obowiązujące ograniczenia i automatycznie zmniejsza prędkość pojazdu przed zakrętami na autostradzie.

Nowe multimedia, sterowanie głosowe i z aplikacji

W kabinie czeka najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect z 8-calowym ekranem, nawigacją opartą na łączności w chmurze i asystentem głosowym, umożliwiającym odbieranie połączeń telefonicznych, sterowanie audio, klimatyzacją, szybami czy oświetleniem wnętrza. Z poziomu aplikacji można zdalnie otworzyć lub zamknąć auto, a także sterować klimatyzacją. Lista wyposażenia obejmuje także bezprzewodowe interfejsy Apple CarPlay i Android Auto.

Toyota Hilux Mild Hybrid 48V 2024 tylko z podwójną kabiną - kiedy cena w Polsce?

Nowa Toyota Hilux Mild Hybrid 48V będzie dostępna wyłącznie z podwójną kabiną. W Polsce zadebiutuje w drugiej połowie 2024 roku.