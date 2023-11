Straciła prawo jazdy. Przygody z alkoholem w tle

Mundurowi z Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie opisali historię 55-letniej kierującej, która w niespełna 24 godziny zdołała popełnić przestępstwo oraz 2 wykroczenia związane z prowadzeniem auta. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, które wpłynęło do oficera dyżurnego piaseczyńskiej komendy. Funkcjonariusz otrzymał informację na temat kobiety, która została potrącona przez swojego kolegę na parkingu przy ulicy Zgody w Piasecznie. Na miejsce zdarzenia udali się funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego.

Już w tym momencie historia zaczyna się robić… dziwna. 55-latka kierująca Oplem przyjechała w to miejsce wspólnie ze znajomym. Kiedy wysiadła z auta, na fotelu kierowcy zasiadł jej kolega. Kobieta chwyciła za klamkę tylnych drzwi auta, ale w tym momencie jej 30-letni znajomy zaczął cofać. Doszło do potrącenia, 55-latka przewróciła się na ziemię, ale na szczęście nie doznała żadnych obrażeń. Policjanci ustalili, że kierujący, nie posiada prawa, a za popełnione wykroczenie będzie musiał odpowiedzieć przed piaseczyńskim sądem. To jednak nie koniec historii…

Pijana 55-latka straciła prawo jazdy

Funkcjonariusze, którzy zjawili się na miejscu nie omieszkali obejrzeć nagrań z kamer monitoringu. Wyraźnie widać na nich, że autem na parking przyjechała kobieta. Sęk w tym, że o ile badanie 30-latka dało wynik "0,0", to już stan trzeźwości 55-latki pozostawiał wiele do życzenia. Kobieta miała bowiem prawie 2 promile alkoholu w organizmie, co oznacza, że dopuściła się przestępstwa. Było to równoznaczne z utratą prawa jazdy, które zostało przez funkcjonariuszy zatrzymane elektronicznie. Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności, kobieta została zwolniona, a należące do niej auto przekazane osobie przez nią wskazanej. I, choć trudno w to uwierzyć, to wciąż nie jest koniec opowieści.

Kolejne wykroczenia pijanej kierującej

Finał historii rozegrał się kolejnego dnia rano. 55-latka przyjechała własnym autem pod siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie przy ulicy Kościelnej. Mundurowi rozpoznali Opla i po raz kolejny zatrzymali kierującą do kontroli drogowej. Kobieta nie potrafiła odpowiedzieć dlaczego wsiadała za kierownicę pojazdu pomimo tego, że zaledwie kilkanaście godzin wcześniej swoim zachowaniem pozbawiła się uprawnień. Na domiar złego okazało się, że kobieta jest w stanie po użyciu alkoholu. Poranne badanie alkomatem wykazało, że ma ona ponad 0,2 promila alkoholu w organizmie.

Auto należące do kobiety trafiło na parking depozytowy, a sprawa 55-latki trafi do sądu. Postępowanie objęte jest nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.